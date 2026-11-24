Charlotte y sus alrededores tendrán eventos gratuitos durante la semana de Acción de Gracias, con comidas, distribución de alimentos, actividades culturales y servicios de salud para apoyar a la comunidad. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los diferentes eventos que se llevarán a cabo en Charlotte.

Comunidad

Almuerza en familia con “Un regalo de Acción de Gracias” Líderes de fe en Charlotte y Gastonia organizan un almuerzo comunitario gratuito para celebrar el Día de Acción de Gracias. El evento está diseñado para brindar apoyo a quienes se sienten solos o no pueden permitirse una cena festiva, y se ofrecerá a más de mil personas un platillo tradicional con pavo, arroz, frijoles, ensaladas, panecillos y más. También contará con cortes de regalos, música en vivo, juegos, sorpresas y brincolines o inflables para los niños y mucho más. Fecha : jueves 26 de noviembre

: jueves 26 de noviembre Hora : 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Estacionamiento del Supermercado WOW

: Estacionamiento del Supermercado WOW Dirección: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052

Cena gratuita de Acción de Gracias en Charlotte Relic NoDa ofrecerá una cena gratuita por el Día de Acción de Gracias. Las personas que no tengan planes para celebrar esta fecha podrán acercarse y compartir una comida. No es obligatorio llevar un platillo, aunque quienes lo deseen pueden contribuir con uno. La comida estará disponible hasta agotar existencias. Fecha : jueves 26 de noviembre

: jueves 26 de noviembre Hora : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Lugar : Relic NoDa

: Relic NoDa Dirección: 3221 Yadkin Ave, Charlotte, NC 28205

Platillos de comida gratis La organización CLT Food Not Bombs invita a la comunidad a una distribución gratuita de comida. El grupo promueve el apoyo mutuo, una forma de colaboración en la que las personas se ayudan entre sí y comparten lo que tienen. Fecha : domingo 29 de noviembre

: domingo 29 de noviembre Hora : 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : First Ward Park

: First Ward Park Dirección: 301 E 7th St, Charlotte, NC 28202

Frutas, verduras y alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas y otros alimentos gratuitos. No se requiere identificación. Fecha : lunes 30 de noviembre

: lunes 30 de noviembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Christ the King Church

: Christ the King Church Dirección : 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278

: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278 Regístrese en el siguiente enlace.

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 1.° de diciembre

: martes 1.° de diciembre Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Vlg Dr, Charlotte, NC 28262

Salud

Medicina gratis en Mecklenburg Se trata de una farmacia móvil gratuita que ofrece medicamentos de venta libre sin costo a personas de bajos ingresos. NC MedAssist, junto a otros socios comunitarios, estará ofreciendo productos como analgésicos, medicamentos para la tos y el resfriado, alergias, digestión, vitaminas y medicinas para niños, entre otros. Fecha : El evento es el viernes 11 de diciembre, pero el registro ya está abierto.

: El evento es el viernes 11 de diciembre, pero el registro ya está abierto. Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Camino Salud

: Camino Salud Dirección : 201 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262

: 201 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262 Ordena tus medicinas en el siguiente enlace.