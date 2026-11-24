José Francisco Barceló Suárez perdió la vida tras recibir un disparo durante un incidente ocurrido la noche del viernes 20 de noviembre en Monroe, Carolina del Norte. Las autoridades arrestaron a Luis Zazocoteco, de 22 años, acusado de asesinato en segundo grado. Mientras tanto, la familia de la víctima solicita ayuda económica para trasladar su cuerpo a México.

El Departamento de Policía de Monroe investiga un tiroteo mortal ocurrido en una tienda del condado de Union, que habría comenzado con un altercado físico entre dos hombres.

Las autoridades arrestaron el sábado 21 de noviembre a Zazocoteco, residente de Monroe, quien enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Barceló Suárez.

Un segundo hombre, Khalil Hailey, de 34 años, también fue arrestado por un delito relacionado con la posesión de un arma de fuego.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo en Monroe?

La investigación reveló que el incidente comenzó con un altercado físico en el estacionamiento de Sammy’s Mini Mart, una tienda de conveniencia ubicada en Sunset Drive, entre Zazocoteco y la víctima.

De acuerdo con la información policial, los agentes respondieron a una llamada de emergencia por un tiroteo ocurrido poco antes de la medianoche del viernes 20 de noviembre en Sammy’s Mini Mart.

Al llegar al establecimiento, los oficiales encontraron a Barceló Suárez con una herida de bala.

Durante la investigación, los agentes se dirigieron a un complejo de apartamentos cercano, donde localizaron a Zazocoteco.

Después de entrevistar a testigos y examinar la escena, los investigadores determinaron preliminarmente que el incidente habría comenzado con una pelea física entre Zazocoteco y Barceló Suárez en la tienda.

¿Quiénes fueron arrestados por el tiroteo en Monroe?

Como resultado de la investigación, las autoridades arrestaron a dos personas:

Luis Zazocoteco, de 22 años: acusado de asesinato en segundo grado.

acusado de asesinato en segundo grado. Khalil Hailey, de 34 años: acusado de posesión de un arma de fuego por parte de una persona previamente condenada por un delito grave.

Según la policía, Hailey no estuvo involucrado en el altercado inicial, pero habría sacado un arma de fuego y disparado al aire.

Ambos hombres fueron trasladados al Centro de Detención del Condado de Union.

La investigación continúa y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante un tribunal.

Familia de José Francisco Barceló pide ayuda para llevarlo a México

Mientras las autoridades investigan el homicidio, los familiares de José Francisco Barceló enfrentan el dolor de su pérdida y los gastos económicos derivados de su fallecimiento.

Su padre, José Meza, inició una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios y trasladar el cuerpo de su hijo a Tamaulipas, México, donde sus familiares desean darle el último adiós.

“Nuestro mayor deseo es llevar a José de regreso a Tamaulipas, México, para que mi familia pueda despedirse de él en su tierra y darle el adiós que merece”, escribió Meza en la campaña.

El padre explicó que, además del dolor provocado por la pérdida repentina de su hijo, la familia enfrenta la carga económica que representa la repatriación de sus restos.

¿Cómo ayudar a la familia de José Francisco Barceló?

José Meza hizo un llamado a la solidaridad de la comunidad para reunir los recursos necesarios y cumplir el deseo de su familia de despedir a José en México.

“Cualquier donación, sin importar la cantidad, ayudará a aliviar estos costos y a acercarnos un paso más a traer a José a casa”, expresó.

El padre también pidió a quienes no puedan contribuir económicamente que compartan la campaña de recaudación de fondos.

Para ayudar, visite: gofundme.com/f/bring-jose-francisco-barcelo-home-st3wk