El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Nareli García, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el domingo 22 de noviembre. Su familia está preocupada por su bienestar.

Los detectives de la Unidad de Personas Desaparecidas del CMPD solicitaron este martes 24 de noviembre la ayuda del público para encontrar a la menor.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre su paradero comunicarse inmediatamente con el 911.

¿Dónde fue vista por última vez Nareli García?

Según el reporte policial, Nareli García fue vista por última vez aproximadamente al mediodía del domingo 22 de noviembre de 2026, en las inmediaciones de la cuadra 6000 de Deliah Lane, en Charlotte, Carolina del Norte.

La familia de la adolescente expresó preocupación por su bienestar.

Las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre las circunstancias de su desaparición.

¿Cómo identificar a la adolescente desaparecida en Charlotte?

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg proporcionó las siguientes características para facilitar su identificación:

Nombre: Nareli García.

Nareli García. Edad: 15 años.

15 años. Cabello: liso, hasta los hombros.

liso, hasta los hombros. Característica distintiva: utiliza aparatos de ortodoncia (brackets).

utiliza aparatos de ortodoncia (brackets). Última vez vista: domingo 22 de noviembre, aproximadamente a las 12:00 p.m.

Las autoridades desconocen qué ropa llevaba puesta la adolescente cuando fue vista por última vez.

El reporte tampoco especifica su estatura, peso ni color de ojos.

¿Cómo ayudar a encontrar a Nareli García?

La Policía de Charlotte-Mecklenburg solicita a cualquier persona que conozca el paradero de la adolescente o tenga información que pueda contribuir a localizarla que se comunique inmediatamente con el 911.

Al proporcionar información a las autoridades, también puede hacer referencia al siguiente número de reporte policial: 20261124-1410-02.