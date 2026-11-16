Paula Cole, una líder comunitaria de origen dominicano con más de 15 años de experiencia en organizaciones sin fines de lucro, fue nombrada nueva directora ejecutiva de la Coalición Latinoamericana de Charlotte. Su llegada marca una nueva etapa para la organización, que busca fortalecer sus servicios para familias inmigrantes, ampliar sus alianzas y recuperar importantes eventos culturales.

La Junta Directiva de la Coalición Latinoamericana (Latin American Coalition) anunció el nombramiento el 16 de noviembre, aunque Cole asumió oficialmente sus funciones el 10 de noviembre.

La nueva directora ejecutiva, o CEO, tiene experiencia en liderazgo organizacional, educación, políticas públicas y defensa de comunidades diversas.

Su nombramiento se produjo después de un proceso de selección desarrollado durante varias semanas, en el que participaron integrantes del comité de búsqueda de la Junta Directiva.

¿Quién es la nueva directora de la Coalición Latinoamericana?

Paula Cole nació en República Dominicana, habla inglés y español y recientemente se mudó a Charlotte. Cuenta con más de 15 años de experiencia en organizaciones sin fines de lucro, defensa comunitaria y servicio público.

Durante los últimos seis años se desempeñó como directora ejecutiva de Educators for Excellence-Minnesota, donde también formó parte del equipo de alta dirección de la organización nacional.

En ese puesto dirigió iniciativas relacionadas con políticas educativas, administró recursos financieros y desarrolló alianzas con organizaciones comunitarias y entidades filantrópicas.

Además, trabajó con educadores para impulsar cambios en las políticas públicas y ampliar las oportunidades educativas.

Actualmente cursa un Doctorado Ejecutivo en Liderazgo en Saint Mary's University of Minnesota.

¿Qué experiencia tiene Paula Cole en educación y liderazgo comunitario?

Antes de llegar a Charlotte, Cole también desarrolló una trayectoria en el servicio público de Minnesota. Durante más de una década fue integrante electa de la Junta de Educación de Richfield, donde ocupó los cargos de presidenta y vicepresidenta.

Según la Coalición Latinoamericana, fue la primera mujer latina elegida para un cargo público en Richfield.

Desde esa posición promovió la participación de las familias en las decisiones educativas, la equidad y políticas que respondieran a las necesidades de comunidades diversas.

Cole también es cofundadora de la League of Latinx Educators, una organización que trabaja para aumentar la diversidad entre los profesionales de la educación y reducir las barreras de acceso a la profesión docente.

Jamilah L. Espinosa, presidenta de la Junta Directiva de la Coalición Latinoamericana, destacó su capacidad de liderazgo y su compromiso con las familias.

“Paula lidera con el corazón, y a ese corazón le suma una verdadera disciplina”, expresó Espinosa.

La directiva también resaltó su disposición para escuchar a la comunidad, construir confianza y dirigir organizaciones durante períodos de cambio.

¿Cuáles serán las prioridades de la nueva directora ejecutiva?

La llegada de Cole representa una etapa de renovación para la Coalición Latinoamericana, una de las principales organizaciones comunitarias que atienden a familias inmigrantes y latinas en Charlotte.

La Junta Directiva identificó tres prioridades principales para esta nueva etapa:

Fortalecer los servicios comunitarios: especialmente el Centro de Bienestar Familiar, la Clínica de Inmigración y el Centro de Educación Juvenil. Consolidar la organización: mejorar su sostenibilidad financiera, transparencia y capacidad para responder a las necesidades de la comunidad. Ampliar las alianzas: fortalecer las relaciones con donantes, organizaciones comunitarias y otros colaboradores.

Cole manifestó que espera trabajar junto al personal, la Junta Directiva y los aliados de la institución para continuar su legado.

“Como inmigrante, entiendo la importancia de pertenecer a una comunidad donde nuestras voces son escuchadas, nuestras contribuciones son valoradas y nuestras aspiraciones reciben apoyo”, afirmó.

La nueva directora también expresó su compromiso de mantener a la Coalición como una organización de confianza y una voz en defensa de las comunidades a las que sirve.

¿Regresará el Festival Latinoamericano de Charlotte?

Uno de los anuncios destacados durante la presentación de la nueva directora ejecutiva fue la intención de recuperar el Festival Latinoamericano, una celebración cultural organizada históricamente por la Coalición Latinoamericana.

La institución señaló que espera volver a reunir a la comunidad para celebrar sus tradiciones y su diversidad cultural.

Sin embargo, todavía no se ha anunciado una fecha para el regreso del festival, ni detalles sobre su formato o ubicación.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer la relación de la organización con las familias latinas y ampliar los espacios de encuentro comunitario.

¿Cómo se realizó la transición de liderazgo?

La selección de Cole fue resultado de un proceso dirigido por la Junta Directiva, que evaluó candidatos durante varias semanas.

La organización agradeció a Sil Ganzó y a la firma Armstrong McGuire por su colaboración durante la transición y la búsqueda de una nueva directora ejecutiva.

También reconoció el trabajo de Federico Rios, quien se desempeñó como director ejecutivo interino, y del personal que mantuvo los servicios comunitarios durante ese período.

“Esta es una temporada de renovación para la Coalición”, afirmó Espinosa.

La presidenta de la Junta Directiva señaló que la organización dedicó el año a escuchar, aprender y fortalecer sus bases para una nueva etapa de crecimiento.

¿Qué servicios ofrece la Coalición Latinoamericana en Charlotte?

La Coalición Latinoamericana es una organización sin fines de lucro con sede en Central Avenue, en Charlotte, dedicada a apoyar a familias inmigrantes y latinas.

Entre sus principales programas se encuentran la Clínica Legal de Inmigración, el Centro de Educación Juvenil y el Centro de Bienestar Familiar.

Estos servicios buscan facilitar el acceso a recursos, oportunidades educativas y orientación para las familias de la comunidad.

La organización informó que los residentes, aliados y simpatizantes tendrán oportunidades de conocer a Paula Cole durante las próximas semanas.

Para obtener más información sobre sus programas y servicios, visite https://mylac.org/.