El miedo a ser deportadas o a que deporten a sus parejas y quedar solas en el país podría llevar a inmigrantes que sufren violencia doméstica a evitar denunciar y buscar ayuda de las autoridades. Así lo advierte Despierta CLT, una organización que apoya a latinas en Charlotte y en el pasado ha apoyado a víctimas de violencia intrafamiliar conectándolas con recursos locales.

“Tenemos un caso en donde una mujer está pasando por una situación de violencia y no denuncia porque cree que será deportada y teme dejar a sus hijos solos. Ella tiene un caso migratorio pendiente. Es víctima de violencia emocional y física. Quiere ayuda, pero no quiere denunciar porque su pareja la amenaza con denunciarla para que sea deportada. Teme que al hacer el reporte, termine siendo detenida”, contó a La Noticia Jazmin Hermosillo Aguilar, directora del programa familiar de Despierta CLT.

“No tienen confianza en el sistema”

Ante esto, la organización le ofreció un espacio para hablar sobre su situación y conocer sus opciones. Sin embargo, aunque pueden orientarla, la decisión de denunciar o solicitar una orden de protección corresponde a la víctimma.

Para Despierta CLT, esto representa un desafío: encontrar la manera de acompañar a una mujer que quiere salir de una situación de violencia, pero cuyo temor a las consecuencias migratorias puede impedirle dar ese paso.

“Lastimosamente, vemos que mujeres se quedan en situaciones así porque es una decisión personal. Les damos los recursos y la información para denunciar, pero no tienen confianza en el sistema, temen que la policía colabore con inmigración”, añadió Hermosillo Aguilar.

En los últimos tres años, Despierta CLT ha apoyado a cientos de latinas desde 2020 a través de sus programas “Mujer despierta” y “Bonita Rising”, donde ofrecen talleres mensuales, un grupo de apoyo semanal, ayuda para pagar consultas con profesionales de la salud, ropa, entre otras asistencias.

El miedo frena la búsqueda de ayuda

Entre las mujeres que llegan a sus talleres, también han apoyado a víctimas de violencia doméstica. Desde el 2024 y hasta septiembre de este año, han sido 33 las mujeres que han reportado haber vivido violencia doméstica. En promedio, es una por mes. Las barreras que han visto las latinas para continuar viviendo con su agresor son:

Dependencia económica

Inestabilidad laboral

Barrera del idioma

Temor a quedar solas

Presión cultural y vergüenza

Falta de una red de apoyo y recursos para comenzar de nuevo

Falta de reconocimiento de la violencia

Y, recientemente, el temor a que al denunciar a su pareja, su situación migratoria se vea expuesta.

“Vemos una situación similar al tiempo del COVID, donde ahora las mujeres pasan más tiempo en su casa por temor a los operativos, entonces no salen y temen hacer reportes. También hemos escuchado que reciben amenazas de sus parejas, como que les van a llamar a inmigración. Esto les impide buscar ayuda”, explicó Juliana Lozano, directora y fundadora de Despierta CLT.

Ofrecen apoyo para la salud mental de latinas

Mujer Despierta es uno de sus programas de 12 semanas, dirigido a mujeres que recién llegan al país. Allí ofrecen reuniones con grupos de apoyo y conectan a latinas con recursos locales y apoyo para pagar sesiones de terapia con profesionales de la salud bilingües.

Por su parte, el programa Bonita Rising es para adolescentes de 12 a 17 años. Su objetivo es acercar recursos de la salud mental a las jóvenes y orientarlas a pedir ayuda cuando la necesiten.

“Se ha vuelto costumbre en nuestra comunidad el no hablar de lo que pasa en casa o de que ‘tengo que aguantar’. Por eso, a través de nuestros talleres, enseñamos a latinas desde la adolescencia a reconocer señales de abuso. Es una forma de prevenir el ciclo de violencia en nuestra comunidad. Actualmente vamos a 10 escuelas de Charlotte, donde hablamos de estos temas”, añadió Lozano.

Para más información de Despierta CLT, llame al 704-408-3708 o envíe un correo a despierta.clt@gmail.com. También puede visitar el siguiente enlace.

¿Dónde encontrar ayuda?

Si sufre o ha sufrido violencia doméstica, la principal recomendación es buscar ayuda. En caso de emergencia, llame al 911 o llame a una línea de ayuda de Carolina del Norte, como: