La Noticia arrasa en los Premios José Martí con 43 galardones nacionales

La Noticia reafirmó su liderazgo en la prensa latina de Estados Unidos al alzarse con 43 galardones en la edición 2026 de los Premios José Martí, otorgados por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP) el 12 y 13 de noviembre. Con este resultado, se posiciona una vez más como el medio de comunicación más premiado del certamen.

Creados en 1986, los Premios José Martí distinguen anualmente la excelencia en el periodismo, la producción editorial y la innovación digital en español dentro del país. En esta entrega, el equipo de La Noticia sobresalió en las siete categorías evaluadas: excelencia digital, secciones, editorial, redacción, diseño, fotografía, mercadeo y producción digital.

Con la cosecha de este año —compuesta por 10 premios de oro, 11 de plata y 22 de bronce—, La Noticia acumula un histórico de 368 galardones nacionales.

Adicionalmente, en este año La Noticia recibió el premio de oro como el mejor semanario del país por su edición impresa.

El segundo puesto al medio más premiado con los José Martí fue El Comercio de Colorado, junto con La Prensa de Houston, que obtuvieron 22 galardones cada uno.

Una década como el más premiado del país

Además del reconocimiento institucional, el jurado destacó la labor individual de tres integrantes clave de su sala de redacción:

Diego Barahona (Editor): Obtuvo 19 galardones (cuatro de oro, cuatro de plata y 11 de bronce), consolidando una racha ininterrumpida como el periodista latino más premiado del país desde 2016.

Malena Benton (Directora de Arte): Sumó 11 reconocimientos (uno de oro, cuatro de plata y seis de bronce) por su trabajo visual y editorial.

Yuliana Montiel (Reportera): Recibió cinco distinciones (una de oro, dos de plata y dos de bronce) por su cobertura periodística.

La Noticia: 30 años al servicio de la comunidad

Este triunfo llega en la antesala de un hito institucional. Desde que publicó su primera edición impresa el 11 de abril de 1997, La Noticia se ha consolidado como un referente informativo para los latinos en Carolina del Norte, con coberturas enfocadas en inmigración, educación, salud, vivienda, seguridad pública y cultura.

A pocos meses de cumplir tres décadas de trayectoria, estos 43 premios respaldan el impacto de su periodismo de calidad. Actualmente, La Noticia informa a la comunidad a través de su tradicional edición impresa, cuatro e-editions, su página web y cuatro newsletters también distinguidas con premios nacionales, además de contar con una imponente presencia en redes sociales y contenidos en video que amplifican el alcance de sus historias.