La Noticia sigue destacándose por su excelencia y recibe 32 premios José Martí, otorgados por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP). Este logro refuerza su posición como el medio en español más premiado en Estados Unidos, reconocimiento que ha mantenido durante una década.

La Noticia supera los 300 premios José Martí

Desde su creación en 1986, los Premios José Martí han buscado resaltar la importancia de una prensa diversa y comprometida con la comunidad latina. Este año, la premiación se realizó del 12 al 14 de noviembre, durante la convención anual de la NAHP en San Diego, California.

En este evento se anunciaron los 31 nuevos galardones a La Noticia, con los cuales acumula 325 premios en las siete categorías evaluadas, incluyendo: excelencia en la industria, productos digitales y video, secciones, redacción, diseño, fotografía y mercadeo.

Adicionalmente, Hilda Gurdián, CEO de La Noticia, fue reconocida como la “Publisher” (Directora) Latina del Año. Lo que suma un total de 32 reconocimientos este 2025.

De la totalidad de galardones, nueve fueron de oro, lo que mantiene a La Noticia como el medio con mayor número de premios de este tipo en el ámbito latino. Además, la sala de redacción acumuló 11 premios de plata y 11 de bronce, lo que refleja el esfuerzo y la dedicación del equipo.

Diego Barahona , editor de La Noticia, obtuvo 13 premios, manteniéndose como el periodista más galardonado del país desde el año 2016. En esta ocasión logró dos premios de oro, cinco de plata y seis de bronce.

Yuliana Montiel, reportera de La Noticia, obtuvo 10 premios, que incluyen cuatro de oro, tres de plata y tres de bronce.

Un legado de tres décadas de excelencia

Con más de 28 años de trayectoria, La Noticia no solo se destaca por sus premios, sino por su compromiso por mantener a la comunidad latina bien informada y la versatilidad de sus formatos informativos. Esto incluye una galardonada página web, cuatro ediciones regionales y múltiples newsletters, además de una presencia activa en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn y YouTube.

Recientemente, La Noticia celebró sus 27 años de la gala de los Latin American Excelente Awards 2025 y su aniversario número 11 de LatinaCon. Ambos eventos están destinados a apoyar y resaltar el logro de los latinos.