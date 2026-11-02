Monroe: Desde noviembre, inscripción gratis en Academia Carolina Soccer Club

Las puertas de Carolina Soccer Club se abren en la ciudad de Monroe, Carolina del Norte, para recibir a niños y niñas interesados en aprender y desarrollar sus habilidades en el deporte más popular del mundo. La academia desarrollará sus actividades en las instalaciones del complejo deportivo Carolina Indoor Soccer Arena, ubicado en 2620 Nelda Dr., Monroe, NC 28110.

Los directivos anunciaron que, a partir del 1.º de noviembre, se abren las inscripciones para niños y niñas de entre 4 y 15 años. El programa estará enfocado en la enseñanza y el desarrollo de los fundamentos básicos del fútbol. El cuerpo técnico de Carolina Soccer Club cuenta con entrenadores que poseen licencias y certificaciones de la North Carolina Youth Soccer Association (NCYSA) y de la United States Soccer Federation (US Soccer).

Como parte del lanzamiento de su temporada de otoño-invierno, la academia ofrecerá una promoción especial de tres semanas de inscripción completamente GRATUITA. Los participantes podrán disfrutar de dos entrenamientos semanales y una competencia interna que se realizará los domingos. Además, los hermanos que se inscriban recibirán un descuento especial. Cada deportista también recibirá una camiseta de entrenamiento y una botella reutilizable para transportar agua durante las prácticas y partidos de preparación.

Programa de tutorías académicas

Carolina Soccer Club también busca contribuir al desarrollo educativo de sus participantes. Por ello, ofrecerá un programa de tutorías académicas para los niños que necesiten apoyo escolar. Los días de entrenamiento, los participantes podrán asistir una hora antes de sus prácticas para recibir orientación académica de voluntarios debidamente calificados, bajo la supervisión de los padres de familia y los directivos del centro deportivo.

Programa para niños con necesidades especiales

Como parte de su compromiso con la inclusión, Carolina Soccer Club estableció una alianza con Little Voices - Pediatric Therapy para brindar atención y apoyo en el área de terapia pediátrica a los deportistas que lo necesiten. Estos servicios se ofrecerán con la debida autorización de los padres de familia y de acuerdo con las necesidades particulares de cada niño.

Las familias interesadas en conocer más sobre los programas, horarios y proceso de inscripción pueden comunicarse al teléfono 980-315-1771 o visitar el sitio web:

https://carolinasocceracademy.org