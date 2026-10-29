Elecciones 2026: Se suman voces en contra de enmiendas estatales

En la papeleta electoral de este año en Carolina del Norte constan tres propuestas de reforma constitucional relacionadas con los impuestos sobre los ingresos, los impuestos a la propiedad y la identificación para votar. Las medidas han generado un debate sobre sus posibles consecuencias para los servicios públicos, las finanzas estatales y los derechos electorales.

Dos de las enmiendas buscan poner límites a los impuestos estatales. Hasta allí, suena muy bien; sin embargo, entidades como el NC Budget & Tax Center advirtieron que estos cambios podrían tener un alto precio: limitar la capacidad de los gobiernos locales para financiar servicios esenciales y responder a futuras necesidades.

¿Cuáles son las tres enmiendas constitucionales en Carolina del Norte?

Las propuestas sometidas a consideración de los votantes abordan tres asuntos:

Impuesto sobre los ingresos: establecer un límite constitucional del 3.5 % para determinadas tasas tributarias. Impuestos a la propiedad: imponer restricciones al crecimiento anual de la recaudación de estos impuestos por parte de los gobiernos locales. ID para votar: modificar las disposiciones constitucionales relacionadas con los requisitos de identificación electoral.

Si se aprueban, las medidas pasarían a formar parte de la Constitución estatal. Esto significa que futuros cambios requerirían otro proceso de reforma constitucional, en lugar de depender únicamente de decisiones legislativas ordinarias.

¿Qué cambiaría con el límite del 3.5 % a los impuestos?

El NC Budget & Tax Center sostiene que esta restricción reduciría las opciones de futuros legisladores para aumentar los ingresos estatales. Esa flexibilidad podría ser necesaria para responder a emergencias, financiar proyectos o enfrentar crisis económicas.

Adicionalmente, asegura que la enmienda no representaría necesariamente una reducción inmediata de impuestos para los residentes.

¿Cómo afectaría la enmienda sobre impuestos a la propiedad?

La segunda propuesta establecería límites al crecimiento de la recaudación anual de impuestos sobre la propiedad de los gobiernos locales. La medida no equivale necesariamente a reducir la factura individual del impuesto a la propiedad de cada vivienda, según advierte el NC Budget & Tax Center.

La organización señala que restringir la recaudación podría limitar los recursos disponibles para condados, ciudades y pueblos, en proyectos como escuelas públicas, servicios de emergencia, mantenimiento de infraestructura y respuesta ante desastres.

¿Otra vez un ID para votar?

Pese a que el estado ya exige presentar una identificación válida para votar, la tercera propuesta amplía el requisito de identificación con fotografía, establecido en la Constitución estatal, a todas las modalidades de votación, incluyendo por correo. Frente a esto, activistas plantean inquietudes sobre la creación de barreras adicionales para los votantes habilitados.

Se suman voces en contra de las enmiendas

Más de 20 organizaciones de Carolina del Norte se han unido para oponerse a las tres enmiendas constitucionales. Entre ellas figuran NC Latino Power, la Asociación de Educadores de Carolina del Norte, Democracy NC y la Liga de Mujeres Votantes. También se han pronunciado en contra gobiernos de varios condados, juntas escolares, sindicatos y organizaciones empresariales, que advierten sobre posibles consecuencias para el financiamiento de servicios públicos, escuelas e infraestructura.

Las propuestas se someterán a votación durante las elecciones generales del martes 3 de noviembre. La votación anticipada en Carolina del Norte continuará hasta el sábado 31 de octubre. Pueden consultar información oficial sobre las elecciones, las papeletas y los centros de votación en el sitio de la Junta Estatal de Elecciones: www.ncsbe.gov

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