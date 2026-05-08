Organización recibe más de 1,000 llamadas de emergencia durante operativo migratorio

En solo una semana, la organización Carolina Migrant Network respondió a más de 1,000 llamadas en su línea de emergencia, a mediados de noviembre pasado, tras los operativos migratorios que se realizaron en Charlotte.

Red de apoyo para inmigrantes y línea para denunciar arrestos

Desde 2019, Carolina Migrant Network ofrece servicios legales gratuitos a personas en proceso de deportación. Lo hace a través de su red de abogados voluntarios, quienes además de ofrecer clínicas de asilo, asisten a eventos educativos y, en algunos casos, brindan representación legal.

La organización no es ajena a atender situaciones de emergencia. Los servicios legales que ofrecen se centran principalmente en casos de asilo, fianzas para personas en centros de detención migratoria y defensa de inmigrantes detenidos.

Adicionalmente, la entidad habilitó una línea de emergencia llamada Comunidad Colectiva, que recibe denuncias sobre arrestos migratorios. La organización cuenta con una red de verificadores voluntarios, quienes viajan al lugar en donde se vio a los agentes, para comprobar o descartar su presencia.

“Necesitamos la fecha, la hora y la ubicación con una dirección lo más exacta y, si es posible, una foto para poder mandárselos a los voluntarios y confirmar si se están haciendo arrestos migratorios o no”, dijo María José Espinoza, directora de estrategias de Carolina Migrant Network.

La información verificada se comparte en las redes sociales de la entidad y en su grupo de WhatsApp, el cual tiene cerca de 19,000 seguidores.

Más de 1,000 llamadas en una semana

Durante la primera mitad de 2025, la línea de emergencia recibía un promedio de ocho llamadas semanales. Todo esto cambió en noviembre, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) ejecutaron el operativo Charlotte’s Web, la acción migratoria más grande en la historia de Carolina del Norte.

“Fue un tiempo muy difícil para nosotros. Estuvimos súper ocupados con la línea comunitaria que tenemos. Recibimos durante esa semana más de 1,000 llamadas para reportar que la gente veía a (agentes de) inmigración”, recuerda Espinoza, quien agrega que las denuncias llegaban de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Según la organización, todo este gran volumen de denuncias y verificaciones sobre la operación Charlotte’s Web tenía un denominador común: los agentes federales usaban el perfil racial para hacer los arrestos.

“Lo que vimos, honestamente, fue más que nada, que había perfil racial. Vimos que los agentes, simplemente, si alguien parecía que era latinoamericano, se le acercaban y le pedían documentación. Si la persona no la podía proveer en ese momento, era cuando los detenían”, menciona Espinoza.

En busca de inmigrantes desaparecidos

Desde enero de 2025, agentes migratorios arrestaron a más de 6,300 personas en Carolina del Norte, según datos de Deportation Data Project. Esta cifra casi duplica los arrestos de los dos años anteriores combinados.

Tras seis meses de Charlotte’s Web, existen cifras contradictorias sobre el número total de arrestos, pues todavía no hay un informe oficial. La cifra de arrestados va desde los 400 hasta los 1,300.

Uno de los desafíos que enfrentó Carolina Migrant Network fue dar con el paradero de los inmigrantes arrestados.

“Típicamente, lo que habíamos visto era que se demoraba como tres días para encontrar a alguien usando el rastreador de ICE. Pero, en esa ocasión, no fue el caso. Se estaban demorando más de una semana y hasta hubo casos de personas que no tenían contacto con su ser querido hasta que ya estaban en otro país”.

Según abogados, existe un vacío legal cada vez más usado que permite a las autoridades mover de un centro de detención a otro a inmigrantes, generando angustia en sus familiares y dificultad en su defensa legal.

“Cuando trasladan a inmigrantes de una prisión a otra, tienen que crear una nueva cuenta para poder hacer llamadas. Es intencional para desgastar a las personas, hacer que ya no quieran pelear su caso”, opina el abogado de inmigración Marty Rosenbluth.

Puede contactar a la línea Comunidad Colectiva, llamando a 704-740-7737.

Encuentre este artículo en inglés aquí.

Este video fue realizado gracias al apoyo del Charlotte Journalism Collaborative (CJC)