La Noticia cumple 29 años adaptándose a la tecnología sin dejar de lado su misión

La Noticia cumple 29 años en medio de una transformación tecnológica sin precedentes. La inteligencia artificial continúa su inexorable marcha a pasos agigantados. Mientras unos usan esta herramienta para el avance científico o como acelerador de la productividad, otros la emplean para generar desinformación. ¿Qué le depara al futuro de los medios de comunicación locales frente a la inteligencia artificial?

En medio de la guerra que llevan Estados Unidos e Israel contra Irán, las redes sociales se han copado de videos propagandísticos. El régimen islámico publicó una serie de videos generados con inteligencia artificial, incluyendo una viral canción de rap, para burlarse de Donald Trump. Esta semana, el presidente Trump publicó una imagen generada por inteligencia artificial, haciéndose pasar por Jesucristo, aunque luego dijo que él se quería mostrar como médico.

La información tergiversada y las noticias falsas hoy se generan con mucha facilidad. Esto afecta la percepción de la realidad, lo cual lleva a la radicalización del pensamiento, y la radicalización engendra violencia.

Frente a este desafío existe una alternativa. Las noticias locales siguen siendo clave. Un reciente análisis del Pew Research Center revela que el 82 % de los latinos considera que los medios de comunicación locales son importantes para el bienestar de su comunidad.

Lo que no puede hacer la inteligencia artificial

Los latinos acceden a información local a través de múltiples plataformas. Según el Pew, la mayoría todavía lo hace a través de medios de comunicación tradicionales. Además, el 55 % obtiene información en grupos online, como Facebook u otras plataformas. Otro dato clave: el 48 % sigue a influencers de noticias, una tendencia en crecimiento.

Una de las razones de esta confianza en los medios de comunicación locales es que los periodistas, al menos los que están comprometidos con su misión, estamos en constante contacto con nuestra comunidad. Interactuamos cara a cara con los latinos que viven en Carolina del Norte, escuchamos sus historias, celebramos sus logros, denunciamos sus problemas. Para nosotros, la comunidad latina no es una estadística, no son seres humanos con todas sus complejidades y valores intrínsecos. Esto no se puede simular con inteligencia artificial.

Cómo La Noticia usa la inteligencia artificial

No rechazamos estas nuevas tecnologías, todo lo contrario, nos estamos adaptando a este cambio para servir mejor a nuestra comunidad. Lo único que no creemos es que la inteligencia artificial pueda reemplazar nuestra voz.

A lo largo de estos 29 años de servicio, La Noticia se ha adaptado exitosamente a la evolución de la industria. Desde la digitalización del contenido hasta nuestra presencia en redes sociales, la producción de videos y la oferta de medios alternativos como nuestras newsletters, nos hemos transformado en una organización de noticias que busca llegar a donde se encuentra nuestra comunidad.

En La Noticia hemos adaptado herramientas de inteligencia artificial en nuestras operaciones de la siguiente manera: revisión ortográfica de textos, transcripción automática de entrevistas, clasificación de documentos largos, optimización de texto para la web, asistencia en traducciones, elaboración de animaciones para vídeos, generación de voces en off. Incluso desarrollamos una herramienta de elaboración de guiones para vídeos, que fue destacada en el AI Community Engagement Lab de la City University of New York (CUNY) en noviembre pasado.

Necesitamos su ayuda

Toda esta inversión busca ofrecerle la mejor información, siguiendo nuestros principios de periodismo de calidad. Sin embargo, no lo podemos hacer solos, necesitamos su ayuda. En general, el 88 % de los estadounidenses no ha pagado por noticias locales en el último año. Entre los latinos, la cifra es aún más baja. Solo el 9 % ha pagado por suscripción o donación.

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