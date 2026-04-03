Programa para niños inmigrantes enfrenta el temor con solidaridad

Es una pelea desigual, como la historia de David y Goliat. Desde hace un año, un programa preescolar para niños inmigrantes en Charlotte se ha enfrentado a duros golpes infligidos por el gobierno federal. Pese a los cortes presupuestarios y haber sido rodeados por agentes armados, ourBRIDGE for KIDS se mantiene firme en su misión de servir a los más vulnerables.

Amenazan cortar fondos a programa para niños inmigrantes

Esta organización sin fines de lucro se creó para ayudar a los niños inmigrantes y refugiados a adaptarse a su nuevo país y al sistema educativo. OurBRIDGE for KIDS abrió sus puertas en Charlotte en 2014 con 35 estudiantes.

Para 2025, contaba con 250 estudiantes desde el jardín de infantes hasta el octavo grado provenientes de 27 países diferentes. La entidad ofrece programas gratuitos de actividades extraescolares, tutoría individualizada de inglés, ayuda con las tareas escolares e incluso les da de cenar a los niños. Adicionalmente, ofrece programas durante el verano y actividades culturales.

Buena parte de los fondos de OurBRIDGE for KIDS vienen de fondos federales como el 21st Century Community Learning Centers. Esto cambió el 30 de junio de 2025, cuando el Departamento de Educación anunció la retención indefinida de más de $6,000 millones destinados a programas escolares. OurBRIDGE for KIDS esperaba recibir $826,000 de esos fondos.

Una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia demandó a la administración Trump por la congelación de los fondos, los cuales finalmente fueron liberados a finales de julio.

Agentes armados rodean preescolar

En noviembre de 2025 agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) se desplegaron en Charlotte, realizando cientos de arrestos, especialmente en zonas frecuentadas por latinos. Las familias inmigrantes buscaron ayuda en ourBRIDGE for KIDS.

“Fue un golpe muy grande para nuestra comunidad. La gente tenía miedo de salir para comprar medicina para sus hijos que estaban enfermos. Hablé con una mamá que necesitaba pañales para su bebé y también para un adulto en la casa. Había familias que no cenaban por miedo a salir a comprar comida”, recuerda Salma Villarreal, directora ejecutiva de ourBRIDGE for KIDS.

“Pedimos a la comunidad recursos para poder dar a las familias y fue una respuesta increíble, o sea, carros hasta casi la calle para dejar donaciones”, agrega. “Tuvimos más de 500 voluntarios llevando comida a las casas, fórmula, pañales, wipes y otros productos”.

La tensión que se vivió a mediados de noviembre pasado en Charlotte se sintió de manera muy palpable en la organización. Tanto las oficinas de ourBRIDGE for KIDS en Charlotte Is Home Center, como su campus en Shamrock Dr. al este de la ciudad, recibieron la presencia de una veintena de agentes fuertemente armados.

“Ellos toman la decisión de venir aquí y fue con la intención de asustar a nuestra gente, pero lo único que hicieron es hacernos más fuertes y más dedicados a lo que estábamos haciendo”, asegura Villarreal.

Vencieron el temor con solidaridad

Más allá del temor que despertó la presencia de los agentes federales, la directora de ourBRIDGE for KIDS destaca que esos momentos de zozobra sacaron una gran respuesta de solidaridad de toda la ciudad.

“Teníamos niños, adultos, hasta ancianos empacando cajas y llevando cosas. Nuestra propia gente que fue impactada estaba donando, o sea, teníamos negocios afectados que estaban donando cosas para apoyar a la comunidad. Fue un esfuerzo 100 % comunitario. Fue toda la ciudad parándose diciendo: Vamos a proteger a nuestra gente. Vamos a defender a nuestra ciudad y vamos a enseñar amor, cariño y cuidar a nuestros vecinos. No los vamos a dejar en este momento solos”, señala.

Pese a que ya han pasado cuatro meses de la operación Charlotte’s Web, la organización continúa trabajando para contrarrestar sus secuelas.

“Tenemos terapistas que ayudan y trabajan con los niños, especialmente los niños que han sido más impactados”, concluye Salma Villarreal.

El año pasado, un programa para niños inmigrantes fue rodeado por agentes federales en un operativo que sembró el temor, pero la comunidad respondió con solidaridad. Foto: A la izquierda, Salma Villarreal, directora ejecutiva de ourBRIDGE for KIDS, conversa con la periodista Hazel Petrelli.

Encuentre este artículo en inglés aquí.

Este video fue realizado gracias al apoyo del Charlotte Journalism Collaborative (CJC)