Mónica Del Cid: Operativo migratorio trajo temor pero también despertó la solidaridad

Si alguien en la comunidad latina en general, o la guatemalteca en particular, tiene un problema, sabe que debe llamar a Mónica Del Cid de la organización La Casa del Guatemalteco. Esta madre de familia y activista hace de todo, desde ayudar a localizar personas perdidas hasta enviar a un inmigrante fallecido a su país de origen. En noviembre del año pasado enfrentó uno de sus mayores desafíos a la hora de apoyar a su comunidad.

Mónica Del Cid: “Parecía la guerra”

El 15 de noviembre de 2025 Mónica fue al supermercado con su hijo pequeño. Al salir, frente a ella, un agente de la Patrulla Fronteriza, fuertemente armado, lanzó contra el asfalto a un inmigrante. Esta escena la llenó de espanto y aterrorizó a su niño de solo seis años. Asegura que nunca imaginó ver algo así en las calles de Charlotte.

“Ellos eran unos hombres altísimos con unas armas grandes. Parecía la guerra. Eso a mí me asustó. Ahí me di cuenta de cómo estaban los niños de toda esa gente que de verdad no tenían documentos, que están irregulares aquí. Me preguntaba cómo sufren al ver a mi hijo sufrir”, recuerda la directora de La Casa del Guatemalteco.

Las acciones de la operación Charlotte’s Web, en la cual agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron cientos de arrestos, sembraron temor en la comunidad inmigrante.

“Muchas personas dejaron de salir a trabajar, dejaron de salir de sus casas, de esa puerta donde se sentían seguras, incluso para comprar comida o medicina”, menciona Mónica. “Todos estaban tan asustados que, para que un latino no vaya a trabajar, es algo que de verdad asustó mucho. Hasta a mí me asustó”.

Dejando el temor atrás

Durante toda su vida Mónica Del Cid encontró su propósito en el servicio. Cuenta que, como una mujer de acción, decidió dejar de lado su propio temor y se puso a buscar ayuda para las personas afectadas.

“Me dolía el corazón, tenía que hacer algo. Y bueno, comenzamos a trabajar y a ver las necesidades de la gente”, asegura Mónica. “Llamé a un par de amigas que tienen asociaciones, les dije lo que estaba pasando y ellas me dieron comida”.

Junto con otros voluntarios elaboró docenas de canastas de víveres. Luego, Mónica se armó de valor y salió a recorrer los vecindarios por las noches.

“Algo que a mí me conmueve es que, las primeras noches, yo llegaba como a las 8:00 p.m. o 9:00 p.m. y les comenzaba a gritar: ‘¿Quieren comida?’. Sabía que necesitan comida, pero la gente no me contestaba, no querían salir porque pensaban que uno venía detrás de ellos. La gente estaba tan asustada. Nunca había visto algo así aquí en Charlotte. Era algo bien triste”, dice Mónica Del Cid.

Poco a poco, las familias empezaron a salir a recibir ayuda y se comenzó a correr la voz. En promedio entregaron 160 despensas llenas de productos a vecindarios latinos en Charlotte.

La solidaridad fue mayor que las amenazas

La Casa del Guatemalteco no estuvo sola. Diversas organizaciones y personas expresaron su solidaridad a favor de la comunidad inmigrante. En medio del operativo Charlotte’s Web, la organización Siembra NC convocó a varias jornadas de capacitación para que ciudadanos americanos protejan a sus vecinos inmigrantes. Más de 2,400 personas asistieron a los entrenamientos presenciales en Charlotte, Hickory y Gastonia.

Durante las redadas, se pudo observar a agentes enmascarados siendo confrontados por civiles, quienes, con silbatos, arengas y gritos, reprobaban y documentaban los atropellos cometidos por funcionarios federales.

Varias organizaciones sociales se activaron; muchos líderes comunitarios y de fe trabajaron jornadas agotadoras, coordinando recursos para ayudar a las personas afectadas.

“Sé que hubo bastantes personas que, cuando miraban a los agentes, comenzaban a avisar a la gente. También hay muchos héroes que no los conocen y que admiro mucho. Gracias a todas esas personas que estuvieron ahí”, concluye.

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