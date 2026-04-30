“Teníamos el dron encima”: líder latina ayudó a inmigrantes y luego sintió vigilada

Luego de una extenuante jornada llevando a inmigrantes a sus citas médicas y repartiendo comida en vecindarios latinos, en medio de la operación Charlotte’s Web llevada a cabo por agentes migratorios, la empresaria y líder comunitaria Natalia Silva recibió una desagradable sorpresa. En medio de la noche, un dron de vigilancia se posó sobre el patio de su casa.

En noviembre de 2025 agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) se desplegaron a lo largo de Charlotte, en un operativo que dejó cientos de arrestos. Organizaciones como ACLU aseguran que muchos de estos arrestos se realizaron sin una orden específica y usando perfil racial en contra de los latinos. Natalia Silva dijo que esto la motivó a ayudar a su comunidad.

Líder comunitaria se pone en acción

Silva, dueña de múltiples negocios y vicepresidenta de la Cámara de Comercio Colombiana de Charlotte, es conocida por ser la organizadora de eventos culturales e impulsar obras filantrópicas. Recuerda cómo rápidamente reunió a otros líderes para auxiliar a miles de familias inmigrantes que no salían de sus casas por temor.

“Gracias a Dios, un grupo de personas nos unimos para ayudar. Estuvimos con la Cámara (de Comercio), con empresarios locales, gente de la Gobernación, estuvo muy cerca de nosotros Gabriel Esparza (secretario de administración del estado), y logramos dar comida a 520 personas”, recuerda.

Adicionalmente, Natalia Silva se ofreció a llevar al médico a familias que tenían citas médicas para sus hijos, pero que temían salir de sus casas.

“Recogimos a una familia con un niño autista. Estuvimos con su mamá y su hermanita”, dijo.

Nunca imaginó que en el trayecto se encontraría cara a cara con los agentes de la Patrulla Fronteriza.

“Mientras estábamos por el sector de la universidad, los vimos ahí, estaban al lado de nosotros”. Silva confrontó a los oficiales por el arresto que realizaban. “Les pregunté gritando, ¿por qué estaban haciendo eso? Entonces, ellos dieron la vuelta ahí mismo y solamente nos vieron”, dice.

Dron llega a su casa en medio de la noche

Esa noche, cerca de las 10:00 p.m., mientras Silva apagó las luces de la cocina, antes de ir a su habitación, notó algo extraño en el patio trasero de su casa.

“Veo una luz, siento algo como un ruidito y cuando llego a la ventana, miro hacia allá y veo el dron. Fue impactante… Solo recuerdo haber pegado un grito de susto”, recuerda.

Vecinos de Charlotte reportaron la presencia de drones en el cielo nocturno durante noviembre de 2025. La jefa del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, Estella Patterson, aseguró que en ese momento no tenían ningún programa de drones en funcionamiento.

En ese entonces, se consultó al Departamento de Seguridad Interna (DHS) y al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre el uso de drones en Charlotte, pero ambas agencias no respondieron a las solicitudes de información.

“Fue traumático, porque sientes que no tienes derechos en este país. O sea, ¿qué privacidad tienes? Entonces grité a mi esposo, ‘¡tenemos el dron encima, tenemos el dron encima!’ Abro la puerta y el dron apenas me ve a mí como loca, desesperada, ahí mismo se fue”, dijo.

Más allá del impacto emocional, Silva asegura que también sufrió un duro golpe económico

“Tenemos tres negocios; tocó cerrarlos una semana entera. ¿Tú sabes cuánto pierde uno? En uno solo, que es el taller (body shop), perdimos más de $180,000 en una semana. Imagínate, ¿cuánta gente tuvo que cerrar sus restaurantes? ¿Cuánta gente tuvo que irse?”, comenta.

Otro ejemplo de este impacto se registró en Central Ave. Casi una de cada cuatro alertas de avistamientos de agentes del CBP fue allí. Víctor Santiago, dueño de Tacos el Nevado, contó a La Noticia que cerró sus dos locales, con más de 80 empleados, durante la semana del operativo. Estima que esto le generó una pérdida de $200,000.

Silva tiene esperanza de que una acción así no se repita, pero para ello, asegura que necesita la acción de los votantes.

“Nosotros, los que no estamos haciendo daño a nadie, tenemos que levantar nuestra voz. Tenemos que salir a votar, y luchar por nuestros derechos… para mí, en las urnas está la respuesta”, concluye.

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