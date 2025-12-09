Dos de cada cinco veces que se reportó la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza, ocurrió en la zona este de Charlotte, dejando a una comunidad atrapada entre el miedo y la desconfianza, negocios que tardarán meses en recuperarse por pérdidas económicas y de personal, ausencia en las escuelas y trabajos, según reportan organizaciones locales.

Redadas se concentraron en el este de Charlotte

El este de Charlotte fue el área donde más se confirmó la presencia de agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante la Operación Charlotte’s Web, que tuvo lugar entre el 15 y el 21 de noviembre, con más de 400 inmigrantes detenidos. Específicamente 425, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 3 de diciembre.

Según las alertas comunitarias de la organización Comunidad Colectiva, esa semana se reportó el avistamiento de agentes de la Patrulla Fronteriza 107 veces. 42 de estos fueron en la zona este de Charlotte; esto equivale a dos de cada cinco reportes.

La mayoría (el 80 %) de los avistamientos fueron cerca de la Central Avenue y Albemarle Road. Los datos indican que hubo la presencia de oficiales de inmigración tanto en áreas comerciales como cerca de escuelas, iglesias y vecindarios.

Estos datos sugieren que la operación fue principalmente dirigida a áreas con alta densidad de población inmigrante. Así lo consideró Greg Asciutto, director ejecutivo de CharlotteEAST, una organización de desarrollo económico en Eastland, un área que se encuentra en el centro del este de la ciudad.

“Se eligió la zona este porque tenemos la mayor concentración de familias inmigrantes de primera y segunda generación. Desde los 90 fue cuando vimos cambios en los patrones de población, y grandes números de nuestras comunidades inmigrantes y refugiadas se establecieron en el este de Charlotte y es algo que aún pasa hoy. Es una comunidad que se ha estado construyendo desde hace 30 años”, indicó.

“ICE no se ha ido a ningún lado”

A pesar de que autoridades confirmaron la partida de los agentes de CBP en Charlotte, los operativos migratorios no han cesado. Desde el 22 de noviembre, Comunidad Colectiva ha reportado la presencia de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) 19 veces, ocho de estas han sido en la zona este de la ciudad, lo que ha convertido esta área en epicentro de temor.

“Hoy vemos calles más vacías, tiendas vacías. Y es extremadamente triste cuando una parte de nuestra comunidad está sufriendo. Hay muchas personas que aún no quieren salir de sus casas porque todavía hay operaciones de ICE, no la Patrulla Fronteriza, obviamente, pero ICE no se ha ido a ningún lado”, añadió Asciutto.

El Este enfrenta secuelas de las redadas

Asciutto explicó que casi la mayoría de los negocios independientes fueron gravemente afectados por las operaciones de CBP. Por lo que actualmente impulsa una campaña para alentar a las personas a comprar y comer en comercios de inmigrantes del este de Charlotte para permitirle recuperarse.

“Lo que ocurrió fue muy destructivo. Fue muy similar a lo que vimos en la primera semana de la pandemia de Covid. En términos de cómo nuestros negocios, ellos van a sentir el impacto durante meses y aún hay un miedo significativo en nuestra comunidad. Todavía estamos viendo que los números de asistencia escolar son muy bajos, también hemos escuchado que la cifra de personas yendo a las iglesias del área es baja”, comentó.

Por último, comentó que a pesar de la incertidumbre, la comunidad latina se mantiene resiliente, gracias al apoyo de organizaciones locales como la Coalición Latinoamericana, OURBridge for Kids y Refugee Support Services.

“Ellos han estado realmente en la primera línea, y estamos muy orgullosos de ser socios con ellos en esta labor de reconstruir a una comunidad más fuerte”, cerró.

¿Qué otras zonas se vieron afectadas por la Patrulla Fronteriza?

El sur de Charlotte fue la segunda zona en donde más se reportó la presencia de agentes de CBP por los verificadores de Comunidad Colectiva. El total, tanto en la ciudad reina como en sus alrededores, se distribuye así:

Este de Charlotte: 42

Sur (cerca de South Blvd.): 35

Norte de Charlotte: 16

Oeste de Charlotte: 4

Gastonia: 4

Pineville: 3

Huntersville: 3

