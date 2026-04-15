La operación Charlotte’s Web, la acción migratoria más grande y agresiva en la historia de Carolina del Norte, trajo como resultado cerca de 400 arrestos en una semana, del 15 al 21 de noviembre de 2025, pero más de la mitad (52 %) no tenía antecedentes delictivos, según un reciente reporte.

Una actualización del Deportation Data Project dio a conocer los primeros resultados de la operación Charlotte’s Web, liderada por agentes de la Patrulla Fronteriza en el año pasado. A casi seis meses de este operativo, todavía no hay datos oficiales por parte de las autoridades federales; sin embargo, los datos recopilados por Deportation Data Project dan un vistazo a esta acción sin precedentes.

¿Quiénes fueron arrestados durante la operación Charlotte’s Web?

Pese a que el operativo Charlotte’s Web se extendió más allá de noviembre, fue entre el 15 y el 21 cuando la Patrulla Fronteriza estuvo más activa en las calles de Charlotte. En ese período se registraron 379 personas arrestadas, según el reporte. De ellos:

Con antecedentes criminales (condenado o con cargos pendientes): 181

Solo con antecedentes migratorios: 198

Ciudades con más arrestos

Charlotte: 241 arrestos (64 % del total)

(64 % del total) Concord: 48

48 Gastonia: 32

32 Monroe: 21

21 Kannapolis y otras: 37

El operativo fue altamente focalizado; Charlotte concentra casi dos de cada tres arrestos.

Arrestos por día

15 de noviembre: 42

42 16 de noviembre: 51

51 17 de noviembre: 63

63 18 de noviembre: 88 (pico más alto)

88 (pico más alto) 19 de noviembre: 74

74 20 de noviembre: 39

39 21 de noviembre: 22

¿A dónde se llevaron a los detenidos?

Una de las principales preocupaciones de los familiares de los detenidos en esta operación fue adónde se llevaron a los inmigrantes. Según el reporte, la mayoría de los detenidos fueron trasladados fuera del estado, principalmente a Georgia.

De los 196 inmigrantes trasladados a centros en Georgia durante el operativo Charlotte’s Web: 169 fueron al D. Ray James ICE Processing Center (GA), y 27 al Folkston ICE Processing Center (GA). El resto fue a centros en Arizona, California y Nebraska. Más del 90 % de los arrestados eran hombres.

Piden investigar abuso de autoridades

El despliegue de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en Charlotte en noviembre, suscitó múltiples reclamos por arrestos migratorios fuera del marco de la ley. Desde la detención de residentes legales e incluso de ciudadanos americanos, hasta el ingreso sin autorización a propiedad privada y el uso de perfil racial, según líderes locales y testigos.

En febrero, cuatro ciudadanos estadounidenses y un inmigrante con visa vigente presentaron una demanda colectiva contra varias agencias del gobierno, que busca frenar de inmediato lo que consideran una serie de arrestos migratorios sin órdenes judiciales, sin causa probable y con perfiles raciales sistemáticos contra la comunidad latina de Carolina del Norte, a raíz de este operativo.