La organización Carolina Migrant Network busca voluntarios para proteger a inmigrantes en Charlotte ante posibles operativos migratorios. Según su línea de emergencia, Comunidad Colectiva, South Boulevard fue una de las zonas más afectadas durante la Operación Charlotte’s Web, realizada entre el 15 y el 21 de noviembre, lo que evidencia la necesidad de más verificadores en el área.

Durante esta operación se confirmó la presencia de agentes federales de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 107 veces en Charlotte. Unos 35 de estos avistamientos fueron en la zona sur de la ciudad. La mayoría en la South Boulevar.

“Vimos mucha actividad, inicialmente, en el sur de Charlotte y luego fue en el Este de Charlotte. Desafortunadamente, no tenemos suficientes voluntarios en el sur, como para poder verificar con la misma rapidez como ocurrió en el Este, pero creo que recibimos más llamadas es de la South Boulevard. Vamos a estar ofreciendo eventos para preparar a verificadores en esta zona”, comentó a La Noticia, Mary José Espinosa, directora de planificación estratégica de Carolina Migrant Network (CMN).

Detenciones basadas en perfil racial

Maryann Ruiz, representante de CMN, relató que la experiencia contestando llamadas sobre la presencia de agentes migratorios durante los días de la Operación Charlotte’s Web fue marcada por el miedo y la incertidumbre de cientos de inmigrantes.

“Estábamos recibiendo llamadas de personas que tenían familiares detenidos. Escuchábamos las historias y experiencias de primera mano, lo que oíamos fue, principalmente, temor y angustia de no saber cuanto todo iba a terminar o cómo continuar… Escuchamos sobre muchas detenciones por apariencia; nos decían que les preguntaban ‘si eran ciudadanos’ y que, aunque respondían que ‘sí’, se los llevaban”, dijo.

Añadió sobre la verificación de las llamadas: “Lo que vimos es que llegaban a hablar con personas que parecían latinas, a pesar de que todos los latinos lucimos diferentes, lo que se llama perfil racial”.

En total, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que durante este operativo en Charlotte hubo 425 arrestos. Hasta ahora, la entidad federal no ha brindado información sobre qué porcentaje de detenidos contaba con antecedentes criminales. Según una publicación en X del gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, el 70 % de los detenidos no tenía antecedentes penales.

Las voceras de Carolina Migrant Network informaron que, tras confirmar varias detenciones y hacer un seguimiento de algunos de los detenidos, se verificó que muchos fueron trasladados a centros de detención migratorios como el Stewart Detention Center y el Folkston ICE Processing Center (FIPC) en Georgia.

Una respuesta organizada frente al miedo

Desde diciembre de 2024, la organización ha intensificado sus esfuerzos para educar a los inmigrantes sobre sus derechos con eventos con abogados de inmigración. Sin embargo, desde principios de 2025 llevaron a cabo eventos para preparar a verificadores de su línea telefónica de emergencia Comunidad Colectiva. El objetivo era y continúa siendo ofrecer un sistema de información confiable y evitar la propagación de rumores erróneos, que a menudo generan pánico innecesario.

Espinosa estimó que, entre el 15 y el 19 de noviembre (durante los primeros días de los operativos de la patrulla fronteriza) esta línea de emergencia recibió más de 1,000 llamadas.

“Nuestra línea estaba abierta de las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche y recibíamos, más o menos, como 200 llamadas al día y creo que confirmamos actividad más de 120 veces en Carolina del Norte”, añadió.

Aunque este 2026, Comunidad Colectiva solo reportó la presencia de agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una vez, las alarmas de qué agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) podrían regresar a Charlotte, motivó a la organización a preparar a nuevos verificadores para fortalecer su respuesta frente a redadas.

Dos veces al mes llevarán a cabo capacitaciones en línea para brindar herramientas sobre cómo reportar de manera segura a funcionarios de inmigración. Su próximo evento es este jueves 15 de enero a las 6:30 p.m. Para participar, visita el siguiente enlace. Para conocer sus próximas capacitaciones, piden estar atentos a sus redes sociales.

¿Cómo contactar a Comunidad Colectiva? Si es testigo de una redada o tiene información relevante sobre actividades de ICE, puede seguir los siguientes pasos: Llame al 704-740-7737 Envíe fotos y videos a sus redes sociales

Puede enviar evidencia visual a través de sus cuentas de Facebook e Instagram. Asegúrate de incluir los siguientes datos: Fecha y hora del operativo.

Dirección o intersección donde ocurrió la redada. Para estar atento a las alertas, puede visitar sus redes sociales o unirse a su grupo de WhatsApp a través del siguiente enlace.

Consejos para evitar desinformar Es común que circulen fotos y mensajes sobre redadas que no son actuales. Para evitar propagar información errónea, siga estos consejos: Verifique la fuente: Asegúrese de que la publicación provenga de una fuente confiable.

Detalles claros: La información debe incluir detalles específicos como la fecha, hora y lugar del operativo. Si la publicación es ambigua, no la comparta.

No comparta capturas de pantalla sin contexto. Esto puede contribuir a la desinformación.

Este artículo es parte de 'terreno inestable', un proyecto de reportajes colaborativos que navega sobre el impacto de los cambios en políticas y financiamientos en Charlotte.

Terreno Inestable es un proyecto de periodismo colaborativo del Charlotte Journalism Collaborative. La serie explora cómo los cambios en las políticas federales y su financiación están impactando a los habitantes, vecindarios y organizaciones de Charlotte — y cómo las comunidades están respondiendo.

Siga más historias en charlottejournalism.org/shiftingground y únase a la conversación en los próximos eventos comunitarios.

¿Tienes una historia para compartir o una pregunta que te gustaría que respondiéramos?

