Mientras voceros del gobierno federal nos piden que no confiemos en nuestros ojos, las imágenes de testigos del operativo migratorio en Minneapolis tiñen una obscura página de la historia. Niños pequeños detenidos por agentes armados, oficiales agrediendo a ciudadanos mientras ejercen su derecho a grabar con sus teléfonos en la vía pública, las muertes del enfermero Alex Pretti, abatido por agentes de la Patrulla Fronteriza y de Renée Good, quien recibió múltiples disparos en la cabeza por una agente de ICE, son difíciles de ignorar.

El gobierno nos pide que no creamos en los testigos, que no nos distraigamos con los videos grabados en el lugar de los hechos, que cerremos los ojos ante las fotografías. Nos exige confiar en la narrativa oficial, sugieren que la realidad es cuestión de gustos.

Nuestros ojos Vs. el gobierno

El coro de apologistas de la administración Trump dice al unísono que tener agentes armados, con los restos cubiertos, rondando por las calles y pidiendo a las personas que no tengan piel blanca que les demuestren que están aquí legalmente, es por el bien de todos. Dicen que van detrás de criminales peligrosos, también nos piden no confiar en las cifras oficiales que dicen lo contrario. Curiosamente, no se ve a los intrépidos oficiales en vecindarios en donde abunda el crimen, sino en fábricas, tiendas latinas y supermercados.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, acusaron a Pretti, un enfermero de 37 años de la unidad de cuidados intensivos de un hospital de veteranos, de ser un terrorista nacional. Por supuesto, sin presentar ninguna evidencia. Solo debemos creerles.

El comandante de la Patrulla Fronteriza (CBP), Gregory Bovino, declaró que las verdaderas víctimas de la muerte de Pretti, quien recibió 10 disparos por la espalda, no es el difunto, sino los oficiales que dispararon.

El vicepresidente JD Vance afirmó que el agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que mató a tiros a Renee Good en Minneapolis está “protegido por inmunidad absoluta”. Dice que confiemos en las investigaciones que ellos mismos harán. Por cierto, Renee Good estaba desarmada.

Vance alabó el trabajo heroico de los agentes que detuvieron al pequeño Liam Conejo Ramos, de tan solo 5 años de edad. Se llevaron al menor de edad porque no lo querían dejar solo. Pidió que no escuchen a los testigos presenciales ni a la escuela, que suplicó a los agentes que lo dejaran con su maestra. Sin embargo, no negó que se haya usado a Liam como carnada para intentar arrestar a su familia. El vicepresidente enfatizó que buscaban el bienestar del traumatizado niño, quien ahora está en un centro carcelario con su padre, quien, por cierto, ingresó legalmente al país.

¿Se puede hacer algo?

Lamentablemente, para el gobierno, todavía quedan personas que no cierran los ojos a la realidad, que pueden reconocer abusos donde los ven. Todavía quedan quienes no confían en las acrobacias lingüísticas de los que justifican actos de violencia estatal como acciones casi legales. Aún hay ciudadanos que se cuestionan si toda esta multimillonaria cruzada antiinmigrante es moral.

Mientras tanto, en Washington DC, el Senado debe aprobar seis proyectos de gasto. El líder de la minoría, Chuck Schumer, anunció que los demócratas no apoyarán ningún paquete que incluya fondos para el DHS.

Los demócratas exigen separar el presupuesto del DHS del resto del paquete. Buscan introducir cambios para limitar a ICE sin afectar a otras agencias. Si no llegan a un acuerdo, se corre el riesgo de un cierre parcial de gobierno.

Ahora, un cierre parcial no detendría las operaciones migratorias. DHS recibió financiamiento extraordinario el año pasado bajo la ley One Big Beautiful Bill Act. Por cierto, con el apoyo de varios demócratas, como el representante Carolina del NorteDon Davis.

¿Seguiremos creyendo la narrativa oficial de que una fuerza paramilitar migratoria, con fondos casi ilimitados, nos hará más seguros o finalmente abriremos los ojos y le pondremos un alto?