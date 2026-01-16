Los latinos fueron uno de los bloques de votantes clave que permitieron a Donald Trump llegar a la Casa Blanca. Promesas de ir contra los criminales, más empleo y proteger valores familiares sedujeron a miles, quienes pensaban que la retórica antiinmigrante del entonces candidato republicano no les afectaría. Hoy, a un año de su presidencia, ¿cómo se sienten los latinos?

¿Se está arrestando a “lo peor de lo peor”?

El presidente Donald Trump basó su programa de deportaciones masivas en la idea de que “deportaría a millones de inmigrantes delincuentes”. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, ha afirmado repetidamente que están arrestando a lo “peor de lo peor”.

Con esta premisa se montaron agresivos operativos migratorios en diferentes partes del país, incluyendo Carolina del Norte. Sin embargo, datos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), analizados por el Instituto Cato, revelan que la abrumadora mayoría de arrestados no eran criminales peligrosos.

De las personas detenidas por el ICE en este año fiscal (desde el 1 de octubre de 2025):

Casi tres de cada cuatro (73 %) no tenían antecedentes penales.

Casi la mitad no tenía antecedentes penales ni cargos penales pendientes.

Solo el 8 % tenía condenas por delitos violentos o contra la propiedad.

Solo el 5 % tenía condenas por delitos violentos.

La mayoría de los inmigrantes arrestados tenían condenas por delitos menores, infracciones de inmigración o de tránsito.

¿Tenemos más empleos?

A pesar de la promesa del presidente Trump de reactivar la industria manufacturera, el desempleo ha aumentado constantemente desde el inicio de su segundo mandato. La tasa de desempleo subió del 4 % en enero de 2025 al 4.5 % en noviembre, el nivel más alto desde octubre de 2021.

En 2025, el empleo no agrícola creció en tan solo 584,000 puestos de trabajo, un promedio de 49,000 al mes, lo que representa una marcada desaceleración en comparación con los dos millones de empleos creados en 2024.

Uno de los factores para el aumento en el desempleo fueron las políticas migratorias de Trump. Según Forbes, la fuerte disminución de trabajadores nacidos en el extranjero no se tradujo en mejores condiciones laborales para los trabajadores nacidos en Estados Unidos ni incentivó una mayor participación en la fuerza laboral.

“Las políticas de la administración Trump en materia de inmigración legal e ilegal reducirán el número proyectado de trabajadores en Estados Unidos en 6.8 millones para 2028 y en 15.7 millones para 2035, y disminuirán la tasa de crecimiento económico anual en casi un tercio”, advierte un análisis de la NFAP.

¿Se está protegiendo a las familias?

Las familias inmigrantes o con estatus mixto están siendo separadas. Durante su segundo mandato, el presidente Trump ha impulsado una agenda amplia para restringir la inmigración legal mediante órdenes ejecutivas, nuevos costos y trabas administrativas.

Desde la eliminación del TPS, restricciones de entrada a inmigrantes de 39 países (incluyendo Venezuela y Cuba), hasta cuotas mensuales para retirar la ciudadanía a personas naturalizadas, la orden ejecutiva para limitar la ciudadanía por nacimiento (actualmente bajo revisión judicial), la congelación de solicitudes de asilo, o el “parole” humanitario y de reunificación familiar. Hoy hay más separación de familias inmigrantes que nunca.

A esto debemos agregar la millonaria campaña mediática, impulsada con fondos públicos, para burlarse de los inmigrantes arrestados o para difundir miedo entre los inmigrantes para que se autodeporten.

¿Cómo evalúan los latinos a Trump?

El 70 % de los latinos desaprueban la gestión de Trump como presidente en este año. El 65 % desaprueba el enfoque de su administración en materia de inmigración. El 61 % afirma que las políticas económicas del presidente han empeorado la situación económica, según una encuesta del Pew.