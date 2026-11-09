La iniciativa Charlotte Is Creative realizará el 4 de diciembre una nueva edición de CreativeMornings Charlotte, un desayuno gratuito que reúne cada mes a artistas, músicos, escritores y otras personas vinculadas con la comunidad creativa de la ciudad. En esta oportunidad, extendieron una invitación para que más latinos se unan a este evento.

Un espacio para celebrar la creatividad de Charlotte

CreativeMornings Charlotte comenzó en noviembre de 2015 como el primer programa de Charlotte Is Creative. Se trata de una organización fundada por Matt Olin, quien es redactor publicitario, consultor, conferencista y productor teatral y Tim Miner, escritor y diseñador gráfico, que busca destacar y fortalecer la comunidad creativa de la ciudad.

“Al haber crecido en Charlotte, siempre supe que la ciudad era extremadamente creativa, pero sentía que esa idea se estaba perdiendo dentro de la narrativa de nuestra ciudad, que no era uno de los temas principales cuando se hablaba de nuestra ciudad. Por eso, mi cofundador, Tim Miner, y yo queríamos cambiar esa narrativa y pensamos en realizar encuentros, todos los meses, para enfocarnos en esto. Celebrar, apoyar y recordar a los creativos que no están solos”, dijo Matt a La Noticia.

Comentó que en el primer encuentro reunió a unas 120 personas. Actualmente, CreativeMornings recibe alrededor de 200 asistentes cada mes y entre una cuarta parte y un tercio de ellos participan por primera vez.

“Cuando celebramos el espíritu creativo de Charlotte, parte de eso significa celebrar la diversidad que conforma nuestra comunidad. Estamos muy agradecidos de que latinos vengan a celebrar con nosotros. Así que todos son bienvenidos y se sentirán como en casa en nuestros eventos”, añadió.

Habrá música, desayuno y presentaciones

La actividad comenzará el viernes 4 de diciembre a las 8:00 a.m. con música, café, desayuno ligero y mocktails. El DJ Harvey Cummings estará a cargo de la música durante este primer segmento.

“Será como una fiesta por la mañana. Luego, a las 8:30 a.m. comienza nuestro programa. Durante los siguientes 90 minutos tendremos: segmentos cortos, presentaciones de 49 segundos en las que los creativos compartirán con el público el trabajo que están realizando en la comunidad”, adelantó.

Adicionalmente, entregarán las microbecas HUG, reconocerán a artistas por su trayectoria, habrá juegos con premios, una presentación musical y una microcharla principal.

El encuentro se realizará en Sterling Events Venue by La Noticia, ubicado en 4300 Monroe Rd B, Charlotte, NC 28205. La entrada es gratuita. Para participar, inscríbete en el siguiente enlace.

“Tenemos un manifiesto que leemos todos los meses en CreativeMornings, y la primera línea dice: ‘Todos somos creativos’ y la última ‘Todos son bienvenidos’. Este evento no es solamente para artistas, aunque será un espacio para conocerlos. Está abierto para quienes disfrutan vivir en una ciudad creativa y quieren celebrarlo, apoyarlo y estar inmersas en ese ambiente”, cerró.

Información del evento