Los nudos que Khori Rodríguez sintió en la garganta durante los momentos más difíciles de su proceso migratorio terminaron convertidos en arte textil. Con el tiempo, esos nudos encontraron una salida y conexión con otros artistas latinos a través de Ventanas Culturales, un proyecto que llevó las obras de estos creativos a diferentes espacios de Charlotte.

De los nudos de la garganta al arte peruano

Cuando Khori emigró de Perú a Charlotte junto a su familia buscaba tratamiento médico para su hijo, quien nació con una enfermedad genética. Entre hospitales, traslados y la incertidumbre de su situación familiar, comenzó a buscar una forma de expresar lo que estaba viviendo. Decidió hacerlo a través del arte de los khipus (significa nudos).

“Hubo momentos en mi vida en los que yo me sentía con mucha frustración. Tenía un nudo en la garganta y de pronto descubrí el textil. Comencé a hacer joyería con cuerdas y a investigar acerca de los khipus y el significado de cada nudo. Pude soltar lo que tenía y hacer eso con las manos. Me ayudó a sentirme mejor y sentirme capaz de qué podía hacer más en el país”, dijo a La Noticia.

Una de sus obras que marcó fuertemente su experiencia como inmigrante fue “Raíces en colores”, una pieza inspirada en la Amazonía peruana que dedicó a la memoría de su padre en Loreto, Perú. Rodríguez no pudo viajar para despedirse de él debido a su situación migratoria y los trámites de sus documentos.

Esta obra formó parte de Ventanas Culturales, una iniciativa de ENLACE, The Latin American Council of Charlotte, desarrollada con apoyo del programa Creative Growth Grant de la Ciudad de Charlotte.

Khori Rodríguez transforma los nudos y las emociones de su experiencia migratoria en arte textil inspirado en los khipus de la cultura andina (Foto: Yuliana Montiel / La Noticia).

El arte como puente con la cultura latina

El proyecto llevó el arte de 10 latinos a espacios cotidianos de la ciudad, como panaderías, clínicas, centros comunitarios y otros lugares frecuentados por la comunidad y se convirtió en el puente para que conectaran con sus raíces y encontrarán en otros inmigrantes experiencias similares a las propias.

“Logramos una conexión con otros creativos que quieren que ellos apliquen a oportunidades. Además, dentro de la iniciativa que inicialmente era algo simple, como una galería itinerante creció al nivel de que hicimos talleres, nos invitaron a otras organizaciones, estuvimos en la apertura de la Semana de Bienvenida en Charlotte, entre otros eventos que no formaban parte del programa y permitió a estos artistas mostrar sus obras, darse a conocer y vender sus cuadros”, dijo Nathalia Nettles, presidenta del Comité de Artes y Cultura de ENLACE Charlotte.

Los artistas de esta iniciativa fueron:

Khori Rodríguez

Maylen García

Héctor Rogelio

Julieta Picardi

Teddy Espinales

María Eugenia Lozano

Juan A. Dávila

Ana Adams

Edmundo Pacheco

Ernesto Moreno

El proyecto concluyó en un evento de máscaras el sábado 7 de noviembre en Sterling Event Venue by La Noticia. La actividad incluyó una exhibición de arte, artesanías, música, baile y danza para celebrar el trabajo de los artistas y su aporte a la comunidad.

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