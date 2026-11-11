La comunidad latina de Charlotte se prepara para la celebración número 12 de “La Parranda Navideña” el sábado 12 de diciembre, una fiesta llena de cultura venezolana que contará con música en vivo, gastronomía latina y mucha diversión.

“Es un evento donde reunimos a nuestra comunidad venezolana, pero es una invitación para todos nuestros hermanos latinoamericanos para que conozcan nuestras raíces, nuestras tradiciones con música en vivo, gastronomía y todo en un ambiente de fiesta”, dijo Tony Arreaza, organizador del evento.

Gaitas, comida y ambiente navideño

La Parranda Navideña marca el inicio formal de las festividades decembrinas en Venezuela a través de encuentros comunitarios. Entre los géneros que protagonizan estas veladas destaca la gaita, un género musical asociado con la época navideña donde la orquesta suele tocar instrumentos como furro, cuatro venezolano, charracas, tamboras, entre otros.

Este año, los protagonistas de presentar la parte musical en la parranda navideña son:

El grupo venezolano de gaitas, Los Cardenales del Éxito

La Orquesta Bravo , una agrupación de salsa conformada por músicos de diferentes nacionalidades.

, una agrupación de salsa conformada por músicos de diferentes nacionalidades. Julio y Rafa , un dúo musical de Charlotte destacado por cantar diversos géneros tropicales y urbanos.

, un dúo musical de Charlotte destacado por cantar diversos géneros tropicales y urbanos. Y el DJ Nick Martín.

Además, el evento contará con venta de comida venezolana como la cena navideña venezolana, conformada por hallacas, pan de jamón y ensalada de gallina, tequeños, entre otros bocadillos.

¿Cuándo y dónde será la Parranda Navideña?

Fecha : sábado 12 de diciembre

: sábado 12 de diciembre Hora : a partir de las 7:00 p.m. extendiéndose aproximadamente hasta la medianoche.

: a partir de las 7:00 p.m. extendiéndose aproximadamente hasta la medianoche. Lugar : Blackbox Theater

: Blackbox Theater Dirección : 421 E Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213

: 421 E Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213 Costo: $35, más impuestos.

Puedes comprar tu entrada y conseguir más información a través del siguiente enlace.