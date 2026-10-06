El Festival del Día de Muertos regresa a Charlotte el domingo 1 de noviembre con música, altares, comida, actividades infantiles y una procesión abierta a toda la comunidad.

La celebración será de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. en Camp North End, ubicado en 300 Camp Road, Charlotte. La entrada será gratuita.

El evento, organizado por Coalición Latinoamericana y Levine Museum of the New South, celebra este año su 22ª edición. En 2025 reunió a más de 8,000 personas, según los organizadores.

¿Qué habrá en el Festival del Día de Muertos?

Este año, el festival ampliará las oportunidades para que los asistentes participen directamente en algunas de sus principales actividades.

Por primera vez, cualquier persona podrá participar en el Desfile de Catrinas.

Los interesados pueden llegar vestidos y maquillados con elementos inspirados en el Día de Muertos. La procesión saldrá del Ford Building a las 4:00 p.m.

Además, individuos, familias, grupos y organizaciones pueden solicitar un espacio para crear una ofrenda en la exhibición comunitaria de altares.

Los altares tradicionalmente incluyen fotografías, flores, velas, alimentos y objetos que recuerdan a familiares y seres queridos fallecidos.

La información para participar está disponible en el sitio oficial del Festival del Día de Muertos de Charlotte: diademuertosclt.org

Actividades para niños

Las familias también encontrarán una “Kids Zone” ampliada, que este año estará al aire libre en el área verde de Camp North End. Habrá pintura de caras, una casa inflable y otras actividades infantiles.

Música en vivo

El artista Luis Abundez ampliará una obra presentada durante ediciones anteriores del festival.

Después del Desfile de Catrinas, la banda local Furia Tropikal cerrará la celebración con una presentación en vivo.

Una tradición mexicana para recordar a los seres queridos

El Día de Muertos es una tradición mexicana con raíces indígenas dedicada a recordar y honrar la vida de quienes han fallecido.

Durante más de dos décadas, el festival de Charlotte ha presentado esta tradición a una comunidad cada vez más diversa.

La celebración del Día de Muertos en México está inscrita por la UNESCO en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Queremos que quienes celebran el Día de Muertos se sientan vistos y celebrados”, dijo Federico Ríos, director ejecutivo de Latin American Coalition.

Ríos también invitó a quienes conocen poco sobre esta tradición a participar y aprender sobre su significado.

¿Cuándo y dónde será el festival?

Fecha: domingo 1 de noviembre de 2026.

Horario: 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

Lugar: Camp North End, 300 Camp Road, Charlotte.

Costo: entrada gratuita.

Aunque no se requiere pagar entrada, los organizadores sugieren una donación de $5 para ayudar a mantener el evento gratuito y financiar futuras ediciones.

Más información y oportunidades para participar están disponibles en la página del Festival del Día de Muertos de Charlotte: diademuertosclt.org