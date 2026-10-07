En Carolina del Norte se presentará el clásico Festival del Renacimiento, el cual tendrá diversas actividades, áreas de alimentos, bebidas y shows para toda la familia, por lo que aquí te decimos las fechas, costos y más detalles.

¿Qué es el Festival del Renacimiento en Carolina del Norte?

Primero, el Festival del Renacimiento en Carolina del Norte fue fundado en 1993, es uno de los Ren Faires más grandes del país, con un promedio de 200,000 visitantes anuales.

Todo el festival se lleva a cabo en la ciudad de Huntersville, Carolina del Norte, cerca de Charlotte y la aldea ficticia de Fairhaven será la sede para el Carolina Renaissance Festival, que cuenta con alrededor de 1,000 artistas, artes y artesanías, joyas hechas a mano, demostraciones de soplado de vidrio y, por supuesto, comida del área medieval.

Además, habrá piernas de pavo gigantes, pescado y patatas fritas y justas diarias. Por otra parte, los visitantes pueden probar suerte con tiro con arco, tiro con ballesta, lanzamiento de hacha y otros juegos de la época.

En esta feria pueden disfrutar de un paseo otoñal al aire libre por Village of Fairhaven, donde la historia cobra vida con entretenimientos inmersivos, interactivos y continuos durante todo el día.

El mercado artesanal al aire libre está repleto de artesanías, juegos y paseos, justas de caballeros a caballo, cetrería, sirenas, hadas, dragones, banquetes y mucho más.

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival del Renacimiento en Carolina del Norte?

El festival se llevará a cabo los sábados y domingos, del 3 de octubre al 22 de noviembre, por lo que el periodo es largo para que todas las familias interesadas puedan asistir.

Así también, las entradas para el Carolina Renaissance Festival varía según el día y la fase en la que adquiera sus boletos. El festival se realizará en 16445 Poplar Tent Road Huntersville, NC 28078.

¿Qué precio tienen las entradas al Festival del Renacimiento en Carolina del Norte?

La entrada general cuesta $36 para las personas mayores de 13 años, niños de 5 a 12 años podrán entrar al adquirir un boleto a partir de $22. Los precios no incluyen impuestos.

Los visitantes pueden comprar pases de temporada en línea o en la taquilla de la puerta principal, hasta las 5:00 p.m. Para comprarlo, visita el siguiente enlace.

Hay condiciones en los pases; no se otorgan reembolsos por cierres debido al clima u otras condiciones inesperadas. El precio de la entrada incluye estacionamiento y todos los espectáculos de entretenimiento.

No incluye la compra de artículos de artesanía, alimentos o bebidas, ni atracciones ni juegos. También puede comprar un pase de temporada válido para cualquier día festivo.

Para más información del festival puede visitar el siguiente enlace o llamar al teléfono (704) 896-5555.