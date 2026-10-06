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Si buscas actividades y recursos gratuitos en Charlotte y sus alrededores, esta semana hay opciones para toda la familia. Del 7 al 14 de octubre podrás encontrar distribución de alimentos, servicios de salud, talleres para emprendedores, actividades de bienestar, cine, oportunidades de becas y otros eventos comunitarios.

Comunidad

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis

Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.

  • Fecha: miércoles 7 de octubre
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Johnston YMCA
  • Dirección: 325 N Davidson St., Charlotte, NC 28205
  • Regístrese en el siguiente enlace.
  • Fecha: viernes 9 de octubre
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Mayfield Memorial Baptist Church
  • Dirección: 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213
  • Regístrese en el siguiente enlace.
  • Fecha: lunes 12 de octubre
  • Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
  • Lugar: Simmons YMCA
  • Dirección: 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212
  • Regístrese en el siguiente enlace.

Pañales gratis para embarazadas

La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invita a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalan pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos. No se necesita cita, pero sí se verificará la edad del bebé durante el registro.

  • Fecha: miércoles 7 de octubre
  • Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
  • Lugar: Iglesia La Voz de la Esperanza
  • Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215

Comida gratis

Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.

  • Fecha: jueves 8 de octubre
  • Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
  • Lugar: Hope Street Food Pantry
  • Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269

Espacio de apoyo para la mujer

La Coalición Latinoamericana invita a un espacio de apoyo para aquellas mujeres que atraviesan separación, duelo o momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre y desean sentirse acompañadas.

  • Fecha: martes 13 de septiembre
  • Hora: 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
  • Lugar: La Coalición Latinoamericana
  • Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
  • Reserva tu cita completando el siguiente formulario.

Distribución gratuita de alimentos en Monroe

Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Wingate University, organizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.

  • Fecha: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 9:00 a.m. 
  • Lugar: The Caraway Foundation
  • Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
  • Fecha: jueves 15 de octubre
  • Hora: 5:00 p.m. 
  • Lugar: Wingate University School of Pharmacy
  • Dirección: 515 N Main St, Wingate, NC 28174

Salud

Cafecito y ritmos relajantes

Únete a un viaje sonoro para el bienestar y la relajación que lleva por nombre “Cafecito y ritmos relajantes”. La iniciativa busca ayudar a los participantes a reducir el estrés, promover la relación, conectar con sus emociones y disfrutar en comunidad. Se ofrece cuidado para niños mayores de 6 años. Se sugiere además, llevar esterilla de yoga y ropa cómoda.

  • Fecha: jueves 8 de octubre
  • Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
  • Lugar: Latin American Coalition
  • Dirección: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205

Festival de salud mental en granja urbana

Pascuales' Farm invita a la comunidad a disfrutar de un día dedicado al bienestar de la mente, el cuerpo y el espíritu, rodeados de naturaleza y buena energía. El festival contará con actividades de yoga, música, arteterapia, charlas y recursos de salud mental, además de espacios de relajación, comida y actividades para niños y toda la familia.

  • Fecha: sábado 10 de octubre
  • Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Pascuales' Farm
  • Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
  • Inscripción en el siguiente enlace.

Clínica gratuita en Charlotte

El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud local y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad.

  • Fecha: domingo 11 de octubre
  • Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
  • Lugar: Hindu Center of Charlotte
  • Dirección: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.
  • Inscripción: en el siguiente enlace.

Navegador de salud con la Coalición

Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.

  • Fecha: lunes 12 de octubre
  • Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
  • Lugar: Coalición Latinoamericana
  • Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
  • Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Cursos y oportunidades

Inteligencia artificial para emprendedores

Cafecito Tech regresa a Charlotte con un encuentro gratuito y en español donde emprendedores compartirán cómo utilizan la inteligencia artificial para crear negocios o mejorar los que ya tienen. Los asistentes podrán conocer experiencias reales, descubrir herramientas para aplicar en sus negocios, hacer preguntas y conectar con otros emprendedores. Habrá café, desayuno y espacio para compartir ideas. 

  • Fecha: sábado 10 de octubre
  • Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Industrious NoDa
  • Dirección: 436 E 36th St, Charlotte, NC 28205
  • Inscripción: en el siguiente enlace.

Taller gratuito de marketing digital para emprendedores

Project 658 y el Small Business and Technology Development Center de UNC Charlotte ofrecerán un taller gratuito en español dirigido a emprendedores actuales y futuros dueños de pequeños negocios. En esta sesión se abordarán estrategias de y conocimientos básicos sobre el flujo de caja.

  • Fecha: lunes 12 de octubre
  • Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Lugar: Project 658
  • Dirección: 3646 Central Ave., Charlotte, NC 28205
  • Inscripción: en el siguiente enlace.

Feria de becas universitarias en Charlotte

Estudiantes podrán conocer representantes de universidades, oportunidades de becas y opciones de admisión en esta feria gratuita. El año pasado, las instituciones participantes otorgaron más de $5 millones en becas y algunos estudiantes recibieron ofertas de admisión en el momento.

  • Fecha: martes 13 de octubre
  • Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
  • Lugar: Carole Hoefener Center
  • Dirección: 615 E. 6th St., Charlotte, NC 28202

Periodista de profesión, ávida lectora por vocación. Tiene un máster en Ciencias Criminológicas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Le apasiona conocer nuevas realidades y contarlas.