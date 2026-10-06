Si buscas actividades y recursos gratuitos en Charlotte y sus alrededores, esta semana hay opciones para toda la familia. Del 7 al 14 de octubre podrás encontrar distribución de alimentos, servicios de salud, talleres para emprendedores, actividades de bienestar, cine, oportunidades de becas y otros eventos comunitarios.
Comunidad
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 7 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Johnston YMCA
- Dirección: 325 N Davidson St., Charlotte, NC 28205
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 9 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Mayfield Memorial Baptist Church
- Dirección: 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 12 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Simmons YMCA
- Dirección: 6824 Democracy Dr., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
Pañales gratis para embarazadas
La iglesia La Voz de la Esperanza, junto al Centro Comunitario C.W. Williams, invita a las embarazadas o madres de bebés a asistir a un evento en el cual regalan pañales, biberones, bolsas de leche materna y otros recursos. No se necesita cita, pero sí se verificará la edad del bebé durante el registro.
- Fecha: miércoles 7 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Iglesia La Voz de la Esperanza
- Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: jueves 8 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Hope Street Food Pantry
- Dirección: 4100 Johnston Oehler Rd, Charlotte, NC 28269
Espacio de apoyo para la mujer
La Coalición Latinoamericana invita a un espacio de apoyo para aquellas mujeres que atraviesan separación, duelo o momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre y desean sentirse acompañadas.
- Fecha: martes 13 de septiembre
- Hora: 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita completando el siguiente formulario.
Distribución gratuita de alimentos en Monroe
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Wingate University, organizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 14 de octubre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
- Fecha: jueves 15 de octubre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Wingate University School of Pharmacy
- Dirección: 515 N Main St, Wingate, NC 28174
Salud
Cafecito y ritmos relajantes
Únete a un viaje sonoro para el bienestar y la relajación que lleva por nombre “Cafecito y ritmos relajantes”. La iniciativa busca ayudar a los participantes a reducir el estrés, promover la relación, conectar con sus emociones y disfrutar en comunidad. Se ofrece cuidado para niños mayores de 6 años. Se sugiere además, llevar esterilla de yoga y ropa cómoda.
- Fecha: jueves 8 de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205
Festival de salud mental en granja urbana
Pascuales' Farm invita a la comunidad a disfrutar de un día dedicado al bienestar de la mente, el cuerpo y el espíritu, rodeados de naturaleza y buena energía. El festival contará con actividades de yoga, música, arteterapia, charlas y recursos de salud mental, además de espacios de relajación, comida y actividades para niños y toda la familia.
- Fecha: sábado 10 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
- Inscripción en el siguiente enlace.
Clínica gratuita en Charlotte
El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud local y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad.
- Fecha: domingo 11 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Navegador de salud con la Coalición
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 12 de octubre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Cursos y oportunidades
Inteligencia artificial para emprendedores
Cafecito Tech regresa a Charlotte con un encuentro gratuito y en español donde emprendedores compartirán cómo utilizan la inteligencia artificial para crear negocios o mejorar los que ya tienen. Los asistentes podrán conocer experiencias reales, descubrir herramientas para aplicar en sus negocios, hacer preguntas y conectar con otros emprendedores. Habrá café, desayuno y espacio para compartir ideas.
- Fecha: sábado 10 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Industrious NoDa
- Dirección: 436 E 36th St, Charlotte, NC 28205
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Taller gratuito de marketing digital para emprendedores
Project 658 y el Small Business and Technology Development Center de UNC Charlotte ofrecerán un taller gratuito en español dirigido a emprendedores actuales y futuros dueños de pequeños negocios. En esta sesión se abordarán estrategias de y conocimientos básicos sobre el flujo de caja.
- Fecha: lunes 12 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Project 658
- Dirección: 3646 Central Ave., Charlotte, NC 28205
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Feria de becas universitarias en Charlotte
Estudiantes podrán conocer representantes de universidades, oportunidades de becas y opciones de admisión en esta feria gratuita. El año pasado, las instituciones participantes otorgaron más de $5 millones en becas y algunos estudiantes recibieron ofertas de admisión en el momento.
- Fecha: martes 13 de octubre
- Hora: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Carole Hoefener Center
- Dirección: 615 E. 6th St., Charlotte, NC 28202