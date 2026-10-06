Cambios en Medicaid: latina queda sin ingresos para cuidar a su hija

Una madre latina de Carolina del Norte asegura que los recientes cambios en las reglas de Medicaid la dejaron sin el ingreso que recibía por cuidar a su hija, quien necesita constante atención médica, poniendo a su familia en una difícil situación económica.

Marielis Vázquez Trujillo es madre de los mellizos Luna y Luca. Los niños nacieron prematuramente hace casi dos años y medio, con apenas 31 semanas de gestación.

Mientras Luca tuvo un desarrollo neurotípico, Luna fue diagnosticada con síndrome de Jacobsen, una condición genética poco frecuente causada por una deleción del cromosoma 11.

Según la madre latina, Luna desarrolló múltiples condiciones médicas que requieren monitoreo constante, terapias y atención especializada.

Dejó una carrera de 10 años para cuidar a Luna

Las necesidades de Luna llevaron a Vázquez Trujillo a dejar su trabajo en Duke University, donde había desarrollado durante una década su carrera como asistente oftálmica certificada.

La madre asegura que Luna puede tener entre cuatro y nueve citas médicas o terapias cada semana.

“No habla y depende completamente de su sonda de alimentación para recibir nutrición”, explicó.

Luna recibe terapia física, ocupacional, del habla, de alimentación, visión e intervención temprana.

Durante dos años, su madre pudo permanecer con ella gracias al Community Alternatives Program for Children (CAP/C) de Medicaid.

El programa permite que determinados niños médicamente frágiles reciban servicios en sus hogares en lugar de instituciones.

¿Por qué dejó de recibir dinero como cuidadora?

Vázquez Trujillo asegura que en enero de 2026 le informaron que ya no calificaba como cuidadora remunerada de Luna.

Según relata, perder ese ingreso puso en riesgo la estabilidad económica de su familia, incluida su vivienda y transporte.

Las reglas de CAP/C permiten que padres y otros familiares legalmente responsables reciban dinero por proporcionar determinados cuidados. Sin embargo, deben cumplir requisitos específicos.

NC Medicaid establece que la fragilidad médica del niño, por sí sola, no es suficiente para que un padre califique como cuidador remunerado. Debe existir al menos una “circunstancia extraordinaria”.

Estas circunstancias pueden incluir falta de proveedores disponibles o necesidades especializadas que solo puede atender el cuidador legal. También contemplan casos donde existe riesgo de institucionalización.

Además, un padre o cuidador legalmente responsable puede recibir pago por un máximo de 40 horas semanales. Su elegibilidad debe revisarse periódicamente.

Medicaid aumentó las tarifas un 18 %

La situación ocurre mientras Carolina del Norte realiza otros cambios en los servicios de cuidado personal.

Desde el 1 de agosto de 2026, NC Medicaid aumentó en un 18 % las tarifas de determinados servicios de cuidado personal, incluidos códigos utilizados por CAP/C.

El aumento fue financiado con $70.8 millones recurrentes de fondos estatales aprobados por la Asamblea General del estado.

Sin embargo, el aumento de tarifas no elimina los requisitos que deben cumplir los padres para convertirse o continuar como cuidadores remunerados.

Madre latina inicia campaña para pedir ayuda

Vázquez Trujillo asegura que permanecer en casa también le permite reforzar diariamente las terapias de Luna.

La niña está aprendiendo a comunicarse, caminar y utilizar un andador, mientras su hermano Luca la acompaña durante su desarrollo.

Ante la pérdida de ingresos, la familia decidió iniciar una campaña para solicitar apoyo económico.

“Las familias que cuidan a niños médicamente frágiles no deberían verse obligadas a elegir entre proporcionar los cuidados esenciales que sus hijos necesitan y poder mantener un techo sobre sus cabezas”, expresó la madre latina.

Para ayudar a la familia de Luna y Lucas, visite: gofundme.com/f/building-lunas-and-lucas-world-one-step-at-a-time