¿Bajará la gasolina? Legisladores suspenden impuesto en NC

Los legisladores de Carolina del Norte votaron este miércoles 7 de octubre sobre una propuesta para suspender temporalmente el impuesto estatal a la gasolina y el diésel, ante el fuerte aumento de los precios de los combustibles.

La Asamblea General convocó una sesión especial para considerar la medida. Ambas cámaras fueron convocadas oficialmente el mismo día. La Cámara de Representantes votó por 111 a favor y uno en contra por la medida.

El proyecto de ley suspendería temporalmente el impuesto estatal, actualmente de aproximadamente 41 centavos por galón, hasta finales de noviembre.

La propuesta debe completar el proceso legislativo y llegar al gobernador Josh Stein, quien se mostró a favor de la medida.

“Ojalá no hubiera hecho falta llegar a la temporada electoral para que se prestara atención a este asunto, pero, por la razón que sea, está sucediendo, y eso es algo positivo”, aseguró el gobernador durante la reunión del Consejo de Estado del 6 de octubre.

¿Cuánto podrían ahorrar los conductores?

Si la reducción completa del impuesto se refleja en las estaciones, representaría alrededor de 41 centavos menos por cada galón.

Por ejemplo, llenar un tanque de 15 galones supondría un ahorro máximo aproximado de $6.15.

El impacto final dependerá de cuánto de la reducción tributaria llegue efectivamente al precio pagado por los consumidores.

La propuesta surge mientras los conductores enfrentan precios considerablemente superiores a los de 2025.

Este miércoles, la gasolina regular promedia $4.12 por galón en Carolina del Norte, según AAA. Hace un año promediaba aproximadamente $2.86. El precio promedio a nivel nacional es de $4.37.

El diésel se encuentra cerca de $6 por galón, frente a aproximadamente $3.48 hace un año.

¿Por qué quieren eliminar temporalmente el impuesto?

El líder del Senado, Phil Berger, dijo que legisladores han escuchado las preocupaciones de familias y negocios afectados por los precios.

La propuesta busca proporcionar alivio temporal a quienes dependen de sus vehículos para trabajar, llevar niños a la escuela o realizar otras actividades.

Los precios de los combustibles aumentaron durante 2026 en medio de la volatilidad internacional del petróleo. AAA señaló en septiembre que las tensiones en el Estrecho de Ormuz llevaron nuevamente el crudo sobre los $100 por barril.

¿Qué pasaría con el dinero para las carreteras?

Una de las principales preguntas es cómo reemplazar los ingresos que dejaría de recibir el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT).

Según la información proporcionada, NCDOT estima que suspender el impuesto durante un mes reduciría sus ingresos en aproximadamente $225 millones.

Una suspensión hasta finales de noviembre podría elevar el costo a $300 millones o más.

Berger indicó que los legisladores republicanos pretenden utilizar reservas estatales para cubrir la diferencia.

El tesorero estatal Brad Briner señaló que Carolina del Norte tiene suficientes reservas para asumir ese costo, aunque corresponde a los legisladores decidir su utilización.

Stein pide proteger fondos para carreteras

El gobernador Josh Stein ha expresado apertura a proporcionar alivio a los conductores, pero pidió evitar recortes a proyectos de infraestructura.

“Tenemos que reparar nuestras carreteras”, dijo Stein.

El gobernador señaló que Carolina del Norte continúa creciendo y necesita recursos para reparar carreteras, construir nuevas vías y mantener puentes.

Debate político por el momento de la propuesta

La iniciativa surge menos de un mes antes de las elecciones generales del 3 de noviembre.

Legisladores demócratas cuestionaron que la mayoría republicana haya esperado hasta este momento para impulsar la suspensión.

Los republicanos sostienen que las reservas acumuladas por el estado permiten proporcionar ahora alivio a los consumidores sin perjudicar las carreteras.