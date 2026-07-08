Dan 16 años de prisión a inmigrante ligado al Cártel de Sinaloa

Un ciudadano mexicano que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos fue condenado a 188 meses de prisión por distribuir cientos de kilogramos de metanfetamina para una organización de narcotráfico abastecida por el Cártel de Sinaloa, informó la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.

El sentenciado, Anselmo Nava-Sánchez, de 32 años, deberá cumplir cerca de 16 años de prisión y, una vez finalice su condena, será deportado a México.

Vínculos con el Cártel de Sinaloa

De acuerdo con documentos judiciales, las autoridades identificaron a Nava-Sánchez como distribuidor de una organización de tráfico de drogas con base en México y vinculada al Cártel de Sinaloa.

Como parte de la investigación, en agosto de 2023, agentes interceptaron el vehículo que conducía desde Georgia hacia Carolina del Norte para realizar una entrega de drogas previamente acordada.

Durante la inspección del automóvil, las autoridades encontraron casi 10 kilogramos de metanfetamina ocultos en dos grandes bolsas de basura que contenían recipientes plásticos.

Hallan laboratorio de metanfetamina

Posteriormente, los agentes ejecutaron una orden de registro en la residencia de Nava-Sánchez.

Según la Fiscalía, en el inmueble encontraron:

Más de 85 kilogramos de metanfetamina líquida almacenados en hieleras.

almacenados en hieleras. Cerca de 90 kilogramos de metanfetamina cristalina en recipientes plásticos.

en recipientes plásticos. Básculas digitales.

Registros de distribución de drogas.

Equipos utilizados para convertir metanfetamina líquida en cristal.

Las autoridades también localizaron una camioneta Buick con compartimentos ocultos, conocidos como "trap compartments", utilizados frecuentemente para transportar drogas y evitar su detección.

Más de 360 kilos de metanfetamina

La investigación concluyó que Nava-Sánchez fue responsable del tráfico de más de 360 kilogramos de metanfetamina, equivalentes a cerca de 800 libras, para la organización criminal.

El fiscal federal Russ Ferguson señaló que los cárteles mexicanos dependen de distribuidores dentro de Estados Unidos para introducir y comercializar grandes cantidades de drogas.

"Este acusado traficó casi 800 libras de drogas para la organización. Por ello cumplirá casi 16 años en una prisión estadounidense antes de ser deportado", indicó Ferguson.

Permanecerá bajo custodia federal

Nava-Sánchez permanecerá bajo custodia federal hasta ser trasladado a una institución del Buró Federal de Prisiones, donde cumplirá su condena.

La investigación fue realizada por la Homeland Security Task Force (HSTF) y el caso fue procesado por la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.