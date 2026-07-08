Ya han pasado dos semanas desde el doblete sísmico en Venezuela que dejó, hasta el momento, un balance de más de 3,500 fallecidos, 16,749 lesionados y más de 17,850 desplazados que perdieron completamente sus viviendas. Mientras que más de 30,000 personas siguen sin ser localizadas.

El constante aumento de estas cifras trágicas ha movilizado una serie de iniciativas locales para apoyar necesidades urgentes o enviar a corto y mediano plazo cajas con medicinas, alimentos y otros artículos de primera necesidad. Estas son algunos de los programas locales de ayuda:

Ayuda para niños en Venezuela

El Programa Vida, que cuenta con más de 10 años brindando ayuda a niños con enfermedades crónicas y familias en pobreza extrema en Caracas y La Guaira. Actualmente, cuentan con una campaña activa de recaudación para apoyar a estos niños con necesidades urgentes como medicina y alimentos. Pero también para cubrir costos de envío de cajas con ayuda. Puedes ayudar:

Donando vía Zelle a 980-208-2042 o por Venmo al @ProgVida

También se encuentran recolectando:

Ropa de niños (en perfecto estado, desde 1 hasta 16 años).

Sandalias y zapatos

Morrales escolares

Crayones

Libros para pintar

Contacta al 980-208-2042 (María Fernanda Machado) para más información sobre la entrega de productos o formas de ayudar si se trata a través de una organización.

Campaña para ayudar a venezolanos

La Alianza de Venezolanos en Charlotte (AVC) mantiene activa una campaña de recaudación de fondos para brindar apoyo a las familias afectadas por los terremotos en Venezuela. La iniciativa continúa enfocada en respaldar al Programa VIDA y atender casos de personas en situación vulnerable que perdieron sus viviendas o requieren ayuda urgente tras la emergencia.

Para apoyar esta campaña, puede hacerse una donación a través del siguiente enlace: tinyurl.com/euedsjfm.

Además, quienes conozcan a venezolanos con necesidades urgentes relacionadas con esta emergencia pueden escribir a community@avccharlotte.org. Este correo será para canalizar las solicitudes de ayuda.

Campaña: Hacemos lo que sabemos

Esta es una iniciativa solidaria organizada por La Casa de la Cultura que une arte, cultura y comunidad para recaudar fondos en apoyo a las familias afectadas en Venezuela.

“Hemos recibido donaciones que nos han permitido comprar directamente allá y atender necesidades urgentes de distintas comunidades… desde niños que están damnificados en el Parque del Este (Caracas), hasta pañales, toallas sanitarias, toallas húmedas y cremas para hospitales”, informó Milagros Ugueto, codirectora de La Casa de la Cultura.

Para recaudar fondos llevarán a cabo un evento donde venderán obras de arte donadas por artistas locales.

Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora : 3:00 p.m. a 9:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : VAPA Center

: VAPA Center Dirección : 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo de entrada: donación de $10 en el siguiente enlace.

Además de asistir a este evento, La Casa de la Cultura pide a artistas interesados en donar su arte contactar a la organización al 919-491-8423 hasta el 13 de julio.