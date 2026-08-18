Mexicano muere tras tiroteo con policía en Monroe

Un hombre de origen mexicano murió después de recibir disparos de un oficial de policía de Monroe, informaron las autoridades.

La Policía identificó al fallecido como Francisco Javier Montes Hernández, de 33 años, originario de México y quien permanecía en el área de Monroe.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 p.m. del domingo 16 de agosto, en una vivienda ubicada en 208 Alda Drive.

La Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) investiga ahora las circunstancias del tiroteo.

Policía recibió reporte de posible allanamiento de vivienda

Según la Policía de Monroe, una mujer llamó a las autoridades para reportar a una persona sospechosa alrededor de su vivienda.

La persona presuntamente intentaba ingresar a la casa y la mujer proporcionó una descripción a los operadores del 911.

“La persona que llamó informó que un individuo estaba intentando entrar a la fuerza y facilitó a los operadores una descripción de dicho individuo”, dijo la teniente Morgan Malone.

Las autoridades indicaron que Montes Hernández llegó al lugar en bicicleta.

Cuando vino el primer oficial, encontró en la calle a un hombre que coincidía con la descripción proporcionada por la mujer.

Policía de Monroe asegura que hombre apuntó un arma

La Policía de Monroe sostiene que Montes Hernández apuntó con una pistola al oficial durante el encuentro. Agregan que el oficial ordenó varias veces a Montes Hernández que soltara el arma antes de dispararle.

“A pesar de las múltiples órdenes de que soltara el arma, el individuo no lo hizo, lo que obligó a nuestro agente a dispararle”, dijo Malone.

Ninguna otra persona resultó herida durante el incidente, según las autoridades.

Murió después de ser trasladado al hospital

Después del tiroteo, los oficiales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras medidas para intentar salvarle la vida.

Paramédicos posteriormente trasladaron a Montes Hernández en condición crítica a un hospital del área de Charlotte.

Las autoridades confirmaron posteriormente que murió debido a sus heridas.

¿Qué relación tenía con la mujer de la vivienda?

La Policía de Monroe confirmó que existía algún tipo de relación entre Montes Hernández y la propietaria de la vivienda.

Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre la posible relación entre ambos.

La Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte encabeza la investigación, como ocurre habitualmente después de tiroteos que involucran a policías.

El oficial que disparó permanece bajo licencia administrativa mientras continúa la investigación.

“Cada día, hombres y mujeres de este departamento y de toda la nación se ponen el uniforme para servir y proteger a nuestras comunidades, sin saber qué les espera”, dijo el jefe Rhett Bolen.

La Policía de Monroe indicó que divulgará información adicional cuando avance la investigación y pueda hacerlo sin afectar el proceso.