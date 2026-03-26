Carolina del Norte: 1 de cada 5 delitos con armas son contra latinos

Un reciente reporte señala que la comunida latina es, después de los afromaericanos, el grupo que mayor violencia armada sufre en las zomas urbanas de Carolina del Norte. Sin embargo, el estado muestra una disminución en homicidios con armas de fuego.

El nuevo informe del Criminal Justice Analysis Center (CJAC), publicado en marzo, analiza cómo se comporta la violencia con armas de fuego en comunidades rurales, urbanas y suburbanas de Carolina del Norte.

El estudio, basado en cinco años de datos recientes, busca orientar a autoridades estatales y locales en la creación de políticas y estrategias de prevención para reducir lesiones y muertes relacionadas con armas.

Homicidios con armas de fuego en Carolina del Norte

Entre 2020 y 2024, se reportaron 3,393 homicidios cometidos con armas de fuego en Carolina del Norte, de ellos, 243 fueron latinos. Esto equivale a 4 víctimas por cada 100,000 latinos, el doble que la tasa de víctimas blancas (2.1 por cada 100,000).

La mayoría de las víctimas de homicidios cometidos con armas de fueron afromaericanos: 2,332, lo que equivale a 20.7 por cada 100,000 habitantes, según el reporte.

Otros delitos cometidos con armas

En cuanto a otros delitos con armas de fuego reportados a nivel estatal, entyre 2020 y 2024, se registraron 119,131 incidentes. En 14,463 casos las víctimas fueron latinas, esto equivale a 615 por cada 100,000 latinos, comparado con los 79 por cada 100,000 anglosajones en el estado.

Los principales delitos cometidos con armas fueron: agresión con agravantes y robos. Un 62 % de estos delitos fueron cometidos con una pistola. La mayoría de incidentes (56 %) ocurrieron en una vivienda. Un 23 % ocurrieron en la calle.

Latinos víctimas de delitos con armas de fuego en ciudades

La comunidad latina tiene mayor probabilidad de ser víctima de violencia con armas de fuero en las zonas urbanas de Carolina del Norte, de acuerdo con el reporte.

Entre 2020 y 2024 se registraron 1,337 víctimas de homicidios con armas de fuego en zonas urbanas del estado, de ellas, 156 fueron latinos, esto equivale a 6.2 por cada 100,000 habitantes, la segunda tasa más alta después de los afroamericanos.

En los últimos cuatro años se reportaron 65,660 otros delitos con armas de fuego en las zonas urbanas de Carolina del Norte, de ellos, 11,278 fueron contra latinos. Esto equivale a que uno de cada cinco de estos incidentes ocurrieon contra la comunida latina en las ciudades, con una tasa de 446 por cada 100,000 latinos, casi cuatro veces más que los anglosajones.

Otros hallazgos del informe

El análisis identifica siete tendencias principales:

1. Disminuyen los homicidios tras pico en 2021

Los homicidios con armas aumentaron hasta 2021, pero luego disminuyeron un 29 % hasta junio de 2025. Los tiroteos no fatales siguieron una tendencia similar.

2. El suicidio con armas es más frecuente

Las muertes por suicidio con armas superan a los homicidios, con tasas más altas entre adultos mayores en zonas rurales. Entre 2020 y 2024 se registraron 4,628 suicidios con arma de fuego, los latinos fueron uno de los grupos con menos casos (182).

3. Jóvenes, los más afectados por violencia interpersonal

Los adultos jóvenes de 20 a 24 años presentan las tasas más altas, seguidos por los grupos de 15 a 19 y de 25 a 29 años.

4. Condados rurales concentran mayor violencia

Entre 2020 y 2024, las zonas rurales registraron los niveles más altos en:

Homicidios (1,300 casos)

Suicidios (2,034)

Tiroteos no fatales (5,757 casos)

5. Ciudades con más delitos, pero menos suicidios

Los condados urbanos igualaron a los rurales en homicidios totales, pero registraron más delitos relacionados con armas y menores tasas de suicidio.

Las áreas suburbanas reportaron los niveles más bajos de violencia interpersonal, aunque el suicidio con armas sigue siendo el segundo más alto, después de las zonas rurales.