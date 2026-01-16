Más arrestos, armas incautadas, tiroteos en viviendas, víctimas y sospechosos de homicidio menores de edad fueron algunas de las preocupaciones que se destacaron en el Informe de Seguridad 2025 del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). Las cifras indican que 4,332 podrían estar involucrados en delitos. Esto equivale a casi 12 por día o uno cada dos horas.

Víctimas latinas de homicidio en Charlotte

Según datos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), 96 personas fueron asesinadas en el 2025. Del total, 16 víctimas eran latinas, lo que representa una de cada seis. Preocupa el número de jóvenes tanto envueltos en actividades delictivas como quienes han sufrido a causa de otros jóvenes.

Entre los casos más trágicos del último trimestre de 2025, está la muerte de dos jóvenes latinos, de 18 y 16 años, quienes fueron baleados en la madrugada del 20 de diciembre, en Farmhurst Drive. También se encuentra Alexander Cruz Martínez, de 16 años, quien falleció por heridas de bala el 1.º de octubre. Su victimario fue identificado como un menor de 17 años. Otro homicidio fue el de Jan Keneth Meza Figueroa, de 18 años, quien también fue baleado y actualmente CMPD se encuentra en la búsqueda del presunto autor de homicidio, Jesús Narváez Hernández, un latino de 17 años.

“Hemos notado que varios de estos menores de edad que están envueltos en estos tiroteos son hispanos”, dijo el oficial de la División de Steel Creek de CMPD, Claudio Jiménez. “Vemos también víctimas hispanas y hemos tenido que lamentar algunos de estos números”.

La delincuencia juvenil en cifras Los datos indican que, si bien hubo una disminución de la delincuencia general, los delitos violentos y económicos, el número de jóvenes involucrados en actividad delictiva sigue siendo alarmante. Durante ese año: Se sospecha que 4,332 jóvenes cometieron delitos: 1,275 contra la propiedad

410 crímenes violentos

20 homicidios

También se procesaron 2,386 arrestos a menores de edad: 498 fueron por robo de vehículos.

Además, 328 menores de edad fueron víctimas de asaltos con armas de fuego, 16 de homicidios El Informe de Seguridad Anual 2025 se dio a conocer durante una rueda de prensa el 15 de enero, en la sede de CMPD en el centro de la ciudad.

Más arrestos e incautaciones en jóvenes

“Cuando llegamos al cuarto trimestre del año pasado, vemos algunos de nuestros delincuentes juveniles reincidentes. Nos preocupa mucho la toma de decisiones de algunos de nuestros jóvenes, ya sea por las redes sociales, por participar en la compra y venta de narcóticos”, indicó Jackie Bryley, subdirectora de servicios de patrullaje de CMPD.

“Nuestro equipo JADE (Juvenile Accountability and Diversion Empowerment) está tan enfocado en tratar de prevenir estos problemas, contactando a los padres, haciendo visitas a los hogares, yendo a las escuelas, tratando de ubicar a algunos de estos jóvenes. Nunca podemos capturar realmente todos los números, pero sí podremos prevenir más incidentes”, agregó

Durante el 2025, CMPD realizó:

205 arrestos . 153 fueron menores de edad, un 25 % más que en 2024.

. 153 fueron menores de edad, un 25 % más que en 2024. Incautación de 157 armas .

. Nueve libras de drogas fueron confiscadas.

fueron confiscadas. Recuperación de 48 vehículos.

JADE fue lanzado en 2024 para prevenir la reincidencia delictiva en jóvenes entre 13 y 17 años. Según Briley, este equipo permitió que los delitos juveniles disminuyeran un 11 %. Sin embargo, advirtió que un desafío actual es el aumento de tiroteos a viviendas ocupadas en el cual están involucrados menores de edad. En el 2025, se recibieron 1,251 llamadas por este delito.

“En octubre, el quipo JADE vinculó a un menor con un caso de tiroteo a vivienda ocupada. Esto llevó al arresto de dos menores y un adulto, que también tenía una orden pendiente. Los oficiales incautaron dos armas de fuego, narcóticos y, más tarde, recuperaron cinco armas más con una orden de registro. Ambos menores fueron acusados del tiroteo en cuestión. Estos casos muestran cómo los delincuentes reincidentes cometen una parte desproporcionada de nuestros crímenes violentos y contra la propiedad, a menudo pasando por el sistema repetidamente”, comentó Briley.

CMPD ofrece recursos a padres con hijos involucrados en pandillas o violencia en todos los grados. Para más recursos, puede: