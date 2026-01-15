El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) busca a Jesús Narváez Hernández, un joven de 17 años y solicita la ayuda de la comunidad para localizarlo. Narváez es señalado como sospechoso de un homicidio ocurrido el 7 de septiembre de 2025 en North Tryon. La víctima era Jan Keneth Meza Figueroa, de 18 años.

Latino acusado de homicidio en Charlotte

Según información de CMPD, el domingo 7 de septiembre de 2025, poco después de las 2:45 a.m., las autoridades respondieron a reportes de disparos en 200 Atando Ave, Charlotte, NC 28206, cerca de North Tryon. Al llegar, encontraron a dos personas con heridas de bala y una con lesiones mínias.

Una de las víctimas, identificada como Jan Keneth Meza Figueroa, de 18 años, fue declarada muerta en el lugar por el personal de MEDIC. Otra víctima fue trasladada con heridas graves a un hospital, mientras que una tercera víctima se dirigió por su cuenta al hospital con lesiones menores.

Tras una investigación, los detectives del Equipo de Aprehensión de Criminales Violentos (VCAT) del CMPD identificaron a Jesús Narváez Hernández como sospechosos del homicidio y emitieron una orden de arresto en su contra. Sin embargo, aún no han logrado localizarlo y piden la ayuda de la comunidad.

¿Cómo denunciar?

Narváez es latino, mide aproximadamente 5’7 pies (1 metro y 70 centímetros) y pesa aproximadamente 150 libras (70 kilos). Podría estar al tanto de su orden de arresto, por lo que las autoridades piden precaución y denunciar con la unadid de VCAT al 704-336-8228.

También puede dejar información de forma anónima a través de Charlotte Crime Stoppers llamando al 704-334-1600 o a través del siguiente enlace.

Si tiene más detalles sobre este caso, puede comunicarse directamente con el detective Pearson de la Unidad de Homicidios al 704-432-8477.