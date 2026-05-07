La muerte de Denny Adán González, un cubano de 33 años, en la cárcel migratoria de Stewart Detention Center, en Georgia, genera preocupación sobre la creciente cantidad de fallecimientos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Solo en cuatro meses del 2026, 18 personas han perdido la vida en este tipo de instalaciones.

Activistas denuncian que estas fatalidades se deben, en parte, a las condiciones de estos espacios y resaltan la acumulación de denuncias por abuso y negligencia.

Muerte de latino bajo investigación

Denny falleció el 28 de abril. La causa oficial de su muerte aún está bajo investigación, aunque, según un comunicado de ICE, se sospecha que pudo ser por “suicidio”.

“El personal de CoreCivic encontró a González inconsciente en su celda alrededor de las 10:25 p.m. Los servicios de emergencia respondieron de inmediato, utilizando una herramienta de inmovilización y comenzando la RCP. Los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Webster llegaron y continuaron con los esfuerzos de reanimación. González fue declarado muerto a las 11:11 p.m.”, señala el escrito.

Por su parte, El Refugio at Stewart Detention Center, una organización que brinda apoyo a familiares de detenidos en ese centro migratorio, indicó que, según informes, González se encontraba en aislamiento al momento de su muerte, algo que consideran como “una práctica reconocida de tortura”.

Piden que se realice una investigación independiente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de González y sobre el uso indiscriminado de la fuerza en ese centro de detención.

Condiciones infrahumanas en cárcel migratoria

En el pasado, Amilcar Valencia, director ejecutivo de El Refugio, y el abogado de inmigración Marty Rosenbluth, informaron a La Noticia sobre el preocupante nivel de hacinamiento de este centro de detención. Entre las condiciones que denunciaron, fue:

Detenidos durmiendo en el suelo

Baños desbordados

Atención médica que tardaba semanas

El uso de salas de aislamiento con el fin de acomodar a más inmigrantes.

Datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) muestran que el promedio diario de detenidos en el Stewart Detention Center durante 2025 fue de 2,312 personas, cifra que supera el mínimo garantizado de 1,966 detenidos, es decir, 346 personas por encima de su capacidad.

Además, defensores de los derechos de los inmigrantes, como El Refugio, Project South, Detention Watch Network, Alianza Negra por una Inmigración Justa y la Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos, desde hace una década han denunciado situaciones como:

Atención de salud mental negligente

Uso de confinamiento solitario

solitario Negligencia en relación con la COVID-19

en relación con la COVID-19 Trabajo forzado

Uso de la fuerza contra las personas detenidas

Casos de violencia ginecológica

“El Centro de Detención Stewart tiene fama de ser uno de los más peligrosos del país. El Sr. González se suma a la larga lista de inmigrantes que mueren en este centro, 14 en total. Eran personas reales, tenían familias, personas que los amaban, personas que los extrañan... El sistema de detención está destruyendo nuestra comunidad. Se necesitan medidas urgentes”, indicó Amílcar.

Denny vivía en Charlotte cuando fue detenido

Según datos de ICE, Denny ingresó al país en 2022 por la frontera sur y fue puesto en libertad bajo la supervisión de la oficina de inmigración en Charlotte. En diciembre de 2025, fue arrestado por la Oficina del Alguacil del Condado de Mecklenburg por agresión a una mujer y violencia doméstica.

Fue trasladado al centro de detención de Georgia en enero de este año, donde permaneció hasta su muerte. Denny tenía un historial de deportación previa y había sido declarado inadmisible.

A través de una declaración pública, Lourdes González Suárez, madre de Denny, expresó su dolor y exigió transparencia.

“El dolor que siento es indescriptible. He perdido a mi hijo, y con él una parte de mi vida que jamás podrá recuperarse. Su ausencia ha dejado un vacío profundo e irreparable en nuestra familia. Mi hijo no era un expediente ni un número. Era una persona con sueños, con familia y con un futuro que quedó interrumpido de forma trágica”, señala.

Añadió: “Según la información que hemos recibido, el día antes de su fallecimiento, ocurrió un incidente dentro del centro de detención con un miembro del personal, tras el cual mi hijo fue trasladado a una celda. Solicito que este hecho sea aclarado de forma completa, transparente e independiente, ya que es fundamental para entender lo sucedido… No puedo aceptar incertidumbre ni explicaciones incompletas”.

Desde el segundo mandato del Gobierno actual se han reportado 50 muertes de detenidos por ICE.