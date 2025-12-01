El número de personas detenidas por ICE alcanza niveles históricos, al tiempo que los detenidos enfrentan daños graves en la salud física y mental, según un reciente informe. Expertos advierten de brotes de enfermedades prevenibles, crisis psicológicas severas, negligencia médica y condiciones que ponen en riesgo vidas en las cárceles de ICE.

Los investigadores alertan sobre influenza, paperas y hepatitis A con cifras que alcanzan niveles de epidemia. Las enfermedades crónicas también empeoran y aparecen nuevas patologías que los detenidos contraen en los centros supervisados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Expertos señalan daños que se repiten en todo el país

Datos de la Revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA) en 2025 revelan un deterioro profundo en los inmigrantes detenidos. La percepción de salud “mala o regular” aumenta casi 20 puntos porcentuales tras la detención. Los signos compatibles con trastorno de estrés postraumático crecen de 34.8 % a 59.3 %.

El abogado de inmigración Héctor Quiroga, de Quiroga Law Office, explicó que “la salud de las personas detenidas se ve afectada por factores estructurales que no responden a incidentes aislados, sino a dinámicas que se repiten en diferentes centros y estados”.

Cárceles de ICE: retrasos médicos y enfermedades adquiridas

Una encuesta de BMC Public Health aplicada a 150 profesionales médicos ofrece señales preocupantes. El 98 % de los detenidos reportó retrasos en tratamientos y entrega de medicamentos esenciales. La mitad de los casos analizados corresponde a nuevas enfermedades adquiridas en las cárceles de ICE.

“Los patrones identificados en los estudios reflejan condiciones de estrés prolongado comparables a entornos de violencia o guerra”, dijo el abogado Quiroga. “Cuando los médicos describen un patrón clínico recurrente, estamos frente a un problema de salud pública”, afirmó Quiroga.

Prácticas que multiplican los riesgos

Un análisis adicional de JAMA revisó 20 instalaciones durante cuatro años. Los brotes de influenza, paperas y hepatitis A se repiten cada año y alcanzan niveles inusualmente altos:

2,035 casos de influenza.

252 casos de paperas.

486 casos de hepatitis A.

Algunos centros registraron tasas de 720 casos mensuales por cada 100,000 personas, un nivel similar al de emergencias sanitarias.

“Estos números indican que las medidas de prevención son insuficientes y que el hacinamiento facilita la propagación de enfermedades totalmente prevenibles”, señaló Quiroga.

La dinámica estacional también aumenta el riesgo. La influenza sube en diciembre y la hepatitis A en julio. El reporte menciona que ICE no implementa protocolos robustos para prevenirlos en sus cárceles. Human Rights Watch documentó en 2025 que algunos detenidos duermen en el piso bajo luz constante, sin acceso a agua, comida o medicamentos.

Mujeres embarazadas sufren daños severos

Las mujeres embarazadas enfrentan riesgos extremos en las cárceles de ICE. Muchas no reciben vitaminas prenatales, y el aislamiento provoca abortos espontáneos sin atención adecuada, denuncia un reporte de ACLU.

Para Quiroga, estas prácticas “ponen en riesgo la vida y la salud de mujeres y evidencian una falla sistémica para proteger a poblaciones vulnerables”. El confinamiento prolongado genera crisis psicológicas severas y agrava los traumas previos.

Confinamiento solitario: daños mentales y físicos prolongados

A inicios de 2025, cerca de 10,000 detenidos pasaron por confinamiento solitario. Entre ellos había personas con enfermedades mentales, discapacidades y miembros de la comunidad LGBTQ+, según un reporte del The International Consortium of Investigative Journalists.

Estas personas enfrentan secuelas como:

Ansiedad

Depresión

Trastornos del sueño

Descompensaciones médicas

Enfermedades crónicas agravadas

Infecciones persistentes

Las secuelas pueden durar meses o años después de salir de estos centros migratorios.

“Las consecuencias no terminan al recuperar la libertad; los daños se trasladan a las comunidades y generan altos costos humanos y económicos”, afirmó Quiroga.