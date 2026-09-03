Bajos salarios agravan escasez de conductores de buses escolares

Cada mañana, miles de familias en Carolina del Norte dependen de algo aparentemente sencillo: que los buses escolares lleguen a tiempo. Para muchos padres no es una comodidad. Es la diferencia entre poder llegar al trabajo o alterar toda la jornada porque sus hijos no tienen cómo llegar a la escuela.

Veamos un caso. Al comenzar el nuevo año escolar, Winston-Salem/Forsyth County Schools reconoció que 42 de sus 237 autobuses con rutas asignadas no tenían conductor, lo que representa casi el 18 %. El distrito advirtió a las familias que deben prepararse para retrasos.

¿A qué se debe la “escasez de conductores” de buses escolares?

Durante años se ha hablado de la “escasez de conductores” como si de repente hubieran desaparecido las personas capaces de manejar un autobús. Tal vez deberíamos formular la pregunta de otra manera: ¿estamos ofreciendo salarios suficientemente atractivos para que alguien quiera asumir ese trabajo?

Conducir un autobús escolar implica mucho más que manejar. Significa obtener y mantener las licencias correspondientes, conducir un vehículo de gran tamaño, cumplir estrictas normas de seguridad y, sobre todo, asumir diariamente la responsabilidad de transportar decenas de niños.

Carolina del Norte mantiene una estructura salarial particularmente modesta. La escala salarial estatal establece un piso equivalente a $15 por hora para conductores de autobús. Los datos de NC Careers sitúan el salario anual medio de los conductores escolares del estado en aproximadamente $37,000.

La comparación nacional resulta reveladora. Según el Bureau of Labor Statistics, el salario anual medio de un conductor de autobús escolar en Estados Unidos alcanzó $49,000 en 2025.

Eso significa una diferencia superior a $10,000 anuales frente al nivel mediano reportado para Carolina del Norte.

Existe una dificultad adicional. Los salarios generales de la región tienden a ser inferiores a los de otras áreas metropolitanas, eso significa que los distritos escolares compiten contra fábricas, centros de distribución, empresas de transporte, almacenes y otros empleadores.

Y ahí aparece la contradicción.

Una persona capaz de obtener una licencia de manejo comercial, cumplir controles de seguridad y transportar responsablemente a estudiantes también puede encontrar oportunidades en otros sectores. Si esas alternativas pagan más, ofrecen jornadas continuas y potencialmente más horas, resulta difícil sorprenderse de que las escuelas tengan problemas para contratar.

El horario también importa. Muchas rutas escolares dividen la jornada entre horas en la mañana y otras en la tarde. Para algunos trabajadores, significa mantener comprometido el día entero sin recibir el ingreso correspondiente a una jornada completa.

El problema se traslada a las familias

La falta de conductores afecta la asistencia, la puntualidad, el aprendizaje y la estabilidad laboral de las familias.

Un autobús que llega tarde puede significar que un estudiante pierda parte de la primera clase. Una ruta sin conductor puede obligar a combinar recorridos y prolongar los tiempos de viaje. Y para padres que trabajan por hora y no tienen flexibilidad laboral, llevar personalmente a sus hijos puede representar perder salario.

Más preocupante todavía es que no parece existir una solución inmediata. Contratar requiere tiempo. Obtener licencias y completar entrenamiento también. Y si las condiciones económicas del puesto continúan siendo poco competitivas, las campañas de reclutamiento tendrán resultados limitados.

Carolina del Norte puede seguir colocando carteles diciendo “Estamos contratando”. Winston-Salem puede organizar ferias de empleo y acelerar procesos. Todo eso ayuda. Pero ninguna estrategia de reclutamiento puede ignorar una realidad económica elemental: cuando decenas de puestos permanecen vacantes durante largos períodos, también debemos preguntarnos si el salario ofrecido corresponde al valor y la responsabilidad del trabajo.

Quizás el problema no sea que Carolina del Norte no encuentre suficientes conductores. Quizás sea que todavía no está dispuesta a pagar lo necesario para encontrarlos.

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