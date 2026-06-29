Piden duplicar costo de solicitud de ciudadanía estadounidense

Obtener la ciudadanía estadounidense podría convertirse en un proceso mucho más costoso. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó una propuesta para casi duplicar las tarifas de las solicitudes de naturalización y eliminar tanto los descuentos como las exenciones de pago que actualmente benefician a miles de residentes permanentes.

Si la medida es aprobada, el costo para presentar el Formulario N-400, utilizado para solicitar la ciudadanía estadounidense, aumentaría de $760 a $1,330 para solicitudes en papel y de $710 a $1,280 para quienes presenten la solicitud por internet. Esto representa un incremento de $570 extra o 75 %.

¿Qué cambios propone el DHS?

La propuesta del DHS también incrementaría el costo del Formulario N-336, utilizado para solicitar una audiencia cuando se niega una solicitud de naturalización.

Los cambios incluyen:

Formulario N-400 (ciudadanía): En papel: de $760 a $1,330. En línea: de $710 a $1,280.

Formulario N-336: En papel: de $830 a $1,475. En línea: de $780 a $1,425.



Además, el gobierno propone:

Eliminar la tarifa reducida para personas cuyos ingresos familiares sean iguales o inferiores al 400 % del nivel federal de pobreza.

para personas cuyos ingresos familiares sean iguales o inferiores al 400 % del nivel federal de pobreza. Eliminar las exenciones de pago , que actualmente permiten a ciertos solicitantes presentar la solicitud sin costo.

, que actualmente permiten a ciertos solicitantes presentar la solicitud sin costo. Mantener únicamente la exención para miembros activos y veteranos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

¿Por qué quiere aumentar las tarifas de la ciudadanía?

Según el DHS, el objetivo es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pueda cubrir completamente el costo de procesar estas solicitudes.

La agencia explicó que, desde 2025, se implementaron nuevas medidas de seguridad ordenadas por el gobierno federal, entre ellas:

Revisiones más amplias de antecedentes.

Cruces de información con más bases de datos federales.

Controles continuos de seguridad.

Sistemas más avanzados para detectar fraude migratorio.

El DHS sostiene que estos cambios han elevado considerablemente el costo de analizar cada solicitud de ciudadanía y que las tarifas actuales ya no cubren esos gastos.

La propuesta todavía no entra en vigor

Por ahora, los cambios no son definitivos.

La propuesta permanecerá abierta a comentarios públicos hasta el 24 de agosto de 2026. Posteriormente, el DHS analizará las observaciones recibidas antes de decidir si publica una regla final.

Mientras tanto:

Las tarifas actuales siguen vigentes.

Las exenciones y descuentos continúan disponibles.

Organización latina rechaza la propuesta

El NALEO Educational Fund, una de las principales organizaciones de representación cívica de la comunidad latina, expresó su rechazo al aumento.

Su directora ejecutiva, Erica Bernal-Martinez, afirmó que muchos residentes permanentes han cumplido todos los requisitos legales para convertirse en ciudadanos y que elevar el costo representa una nueva barrera.

"Esta propuesta aumenta la tarifa hasta $1,330 y elimina las exenciones para quienes más las necesitan, cambiando las reglas para personas que han hecho todo correctamente", señaló.

La organización anunció que participará en el proceso de comentarios públicos y trabajará junto a legisladores para intentar frenar la medida.