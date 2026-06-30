Corte Suprema: Trump no puede limitar ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema tomó una decisión en uno de los casos de inmigración más importantes de los últimos años: la legalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento para algunos hijos de inmigrantes. El 30 de junio, con una votación de 6 a 3, los magistrados decidieron que el presidente no puede limitar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de indocumentados.

Una orden ejecutiva, firmada el 20 de enero de 2025, buscaba impedir que se otorgara automáticamente la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en el país cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente legal. Sin embargo, la orden ejecutiva fue suspendida debido a múltiples desafíos judiciales.

La orden impedía a los hijos nacidos en Estados Unidos no recibirían automáticamente la ciudadanía si:

Ninguno de sus padres es ciudadano estadounidense.

Ninguno de sus padres posee residencia permanente legal (green card).

Sus padres se encuentran en el país sin autorización o con visas temporales.

¿Qué dice la Constitución?

El debate gira alrededor de la Enmienda 14, aprobada en 1868, que establece:

"Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos."

Durante más de un siglo, esta disposición ha sido interpretada como la base de la ciudadanía por nacimiento, con excepciones muy limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

Los jueces determinaron que el presidente no tiene autoridad para limitar este derecho mediante una orden ejecutiva. Agregaron que cualquier cambio requiere una interpretación constitucional distinta.

La Corte estuvo de acuerdo con diversos grupos defensores de inmigrantes que sostienen que la orden contradice tanto la Enmienda 14 como precedentes históricos de la Corte Suprema.

Actualmente, esos niños reciben la ciudadanía estadounidense al nacer bajo la interpretación vigente de la Constitución.

Con esto, la ciudadanía por nacimiento sigue aplicándose como hasta ahora, ya que la orden ejecutiva permanece bloqueada.