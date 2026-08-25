Gobierno planea revocar hasta 200,000 visas a solicitantes de asilo

La administración del presidente Donald Trump prepara una medida que podría afectar a hasta 200,000 inmigrantes con visas de turismo o negocios, que solicitaron asilo o actualmente buscan esa protección en Estados Unidos.

La medida afectaría las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026, según documentos gubernamentales obtenidos por The Associated Press.

Si avanza como está planteada, sería la mayor revocación masiva de visas en la historia de Estados Unidos. También podría enfrentar impugnaciones legales.

¿A quiénes podrían revocarles la visa?

Las visas B1 generalmente permiten viajes temporales por negocios. Las B2 se utilizan para turismo, visitas familiares o determinados tratamientos médicos.

El gobierno busca identificar a extranjeros que ingresaron como visitantes temporales y posteriormente presentaron solicitudes de asilo para permanecer en Estados Unidos.

“Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que llegaron a Estados Unidos afirmando ser visitantes temporales, pero luego solicitan asilo para permanecer aquí permanentemente”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El Departamento de Estado trabaja con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para implementar la medida.

Pigott no confirmó cuántas personas perderían sus visas. Explicó que el número podría cambiar mientras las autoridades revisan los casos.

¿Perder la visa significa una deportación inmediata?

La revocación de una visa no necesariamente significa una deportación inmediata, según los funcionarios citados por AP.

Muchas personas con solicitudes de asilo pendientes podrían cambiar de clasificación migratoria, pero perderían su condición como visitantes por negocios o turismo.

La medida todavía no es definitiva. El Departamento de Estado podría anunciarla durante las próximas semanas, según el reporte.

Tampoco está claro cuántos titulares de visas B1 y B2 solicitaron asilo y finalmente resultarían afectados.

Gobierno cuestiona uso de visas para solicitar asilo

El subsecretario de Estado Christopher Landau criticó a quienes ingresan con estas visas y posteriormente solicitan protección.

“La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo fraudulentas”, escribió Landau en X. “El asilo no debe ser un vacío legal para eludir la ley de inmigración”.

Actualmente, quienes solicitan visas B1 o B2 deben demostrar su intención de regresar a sus países de origen. También deben afirmar que no planean solicitar asilo después de ingresar a Estados Unidos.

Aumentan las restricciones migratorias

La posible revocación forma parte de una serie de restricciones migratorias impulsadas durante el segundo mandato de Trump.

El gobierno ha aumentado la revisión de redes sociales y establecido requisitos adicionales para determinados solicitantes. También implementó restricciones para ciudadanos de ciertos países y exigió costosas fianzas en algunos procesos de visas.

Durante los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado alrededor de 175,000 visas, según AP.

Esos casos incluyen personas condenadas o acusadas de diferentes delitos y extranjeros señalados por otras razones relacionadas con las políticas estadounidenses.

Los documentos obtenidos por AP indican que el gobierno comenzó a revisar visas B1 y B2 después de recibir información sobre solicitudes de asilo de USCIS.

Esta nota fue realizada con información de la AP.