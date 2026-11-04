El programa HUG de Charlotte is Creative ofrece durante todo el año pequeñas becas de $250 para apoyar a artistas y creativos locales. La iniciativa busca brindar recursos económicos que permitan superar un pequeño obstáculo y poner en marcha proyectos e ideas que aporten a la comunidad.

“La beca HUG son las siglas de Helpful Unfettered Gift, que se puede traducir como ‘un regalo de ayuda sin condiciones’. Se trata de pequeñas subvenciones destinadas a impulsar una idea o un proyecto creativo”, dijo Matt Olin, cofundador de Charlotte is Creative a La Noticia.

Apoyar a un artista en sus inicios marca la diferencia

Desde 2015, Olin, quien es redactor publicitario, consultor, conferencista y productor teatral y Tim Miner, escritor y diseñador gráfico, fundaron Charlotte is Creative con la finalidad de ayudar a otras personas con su carrera artística. Esto les llevó a investigar si existía apoyo para esta comunidad y descubrieron que era muy limitado.

“Comenzamos este programa en julio de 2017 porque vimos que la mayoría de las subvenciones existentes eran de cantidades grandes como $10,000 o $20,000, pero a su vez eran de difícil acceso, se requería contar con mucha experiencia para solicitar becas, entonces para los artistas era difícil demostrar que merecían una beca como esa”, comentó Miner.

Desde entonces han otorgado más de 700 becas de $250 o más y se han sumado diferentes patrocinadores públicos y privados para contribuir en el apoyo de más artistas a través de otras subvenciones de montos de hasta $5,000.

“Sabemos que no es una cantidad que cambia la vida, pero puede ser suficiente para superar un obstáculo y permitir que un proyecto siga adelante. Permite resolver situaciones como comprar materiales, promocionarse, pagar trámites como establecer una LLC con su negocio creativo. Creemos que estas pequeñas inversiones marcan la diferencia, en especial en quienes están comenzando y no han recibido ningún apoyo”, explicó Olin.

¿Quiénes pueden solicitar la beca HUG?

Quienes estén realizando proyectos artísticos, ya sea de manera individual o como organización, dentro del condado de Mecklenburg. Estos deben estar relacionados con:

Artes visuales o escénicas

Música

Creación de comunidades creativas

Pódcast

Medios de comunicación

Artesanía

Moda

Construyendo comunidades

“Queremos despertar pequeñas ideas creativas por toda la ciudad. Algunas quizá crezcan y otras no, pero buscamos distribuir los recursos disponibles de la manera más amplia y diversa posible. Ese es el espíritu del programa”, comentó Olin.

Mensualmente, se seleccionan entre uno y cinco ganadores, depende del número de solicitudes. Quienes ya hayan recibido una beca, pueden seguir solicitando para conseguir otra, pero se les pide esperar un año para permitir a otros creativos obtener esta ayuda.