Jueces de la Corte de Inmigración de Carolina del Norte, ubicada en Charlotte, estarían cambiando la modalidad de las audiencias. En vez de ser citas virtuales, los inmigrantes tendrían que presentarse en persona, según dijeron abogados a La Noticia. Advierten que esto representa un problema para quienes viven lejos, no tienen la facilidad para transportarse, o no reciben su Notificación para Comparecer (Notice to Appear) con anticipación.

Este artículo es parte de una serie que sigue los cambios en la Corte de Inmigración de Charlotte: cómo afecta a las personas con casos pendientes y qué están haciendo los abogados para responder a un proceso que avanza más rápido. Para leer la primera entrega, visita el siguiente enlace.

¿Qué está pasando con las audiencias en la corte?

Históricamente, las audiencias virtuales son un recurso de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) para avanzar con los casos cuando las cortes tienen pocas salas de audiencia. De hecho, a nivel nacional, casi una de cada tres audiencias se realizó por computadora o pantalla en los últimos tres años.

Sin embargo, en las últimas semanas, abogados de inmigración reportan cambios en la modalidad de algunas audiencias ante la Corte de Inmigración. Personas que tenían programadas citas por internet han recibido nuevas instrucciones para presentarse físicamente en la corte.

“Hace como un mes, empezaron a llegar notificaciones de que las personas tenían que presentar su caso en la corte”, aseguró el abogado de inmigración Andrés López.

Audiencias virtuales bajo presión: hay 116,000 casos pendientes

Este cambio de enfoque se debe, según López, a una presunta directiva dirigida a todos los administradores de corte y jueces de inmigración del país, para reforzar el requisito de que las personas se presenten de manera presencial a sus audiencias. Y se da en un contexto donde los jueces estarían siendo presionados para resolver miles de expedientes en menos tiempo.

“Nos damos cuenta, como abogados, de esta presión. Por ejemplo, si un juez no resuelve 3,000 casos al año, corre el riesgo de perder su trabajo. La presión es esa, que en 180 días ya deben procesar nuevos casos”, contó la abogada de inmigración Jennifer Ezeigwe a La Noticia.

Solo en la corte de inmigración de Carolina del Norte hay más de 116,000 casos pendientes y cuenta con siete jueces:

Theresa Holmes-Simmons

Christopher W. Bragg

Alicia Brooks

Scott Criss

Amy Lee

Amy Sigmon Walker

Jennifer S. Wells

Adicionalmente, están aquellos que atienden casos de inmigrantes que viven en las Carolinas o tienen domicilio en estos estados (como es el caso de quienes están en centros de detención migratoria), pero que forman parte de la jurisdicción de Richmond, Falls Church, casos de menores no acompañados, entre otras.

Citas presenciales: depende del juez que le toque

“Tuve una audiencia con la jueza Alicia D. Brooks y me informó que las personas que tienen abogado no tienen que presentarse; el abogado puede ir por ellas. Pero quienes no, por obligación tendrán que ir en persona y, por ejemplo, para el juez Criss Scott tiene que ser en persona. Solo si tiene abogado, la persona puede presentarse de forma virtual. Para la jueza Lee (Amy) también es en persona, y para la jueza Jennifer Wells, aunque las citas son virtuales, quiere que las personas vayan a la corte. Lo que se está viendo es eso: si no tienes abogado, tienes que ir en persona”, añadió la abogada de inmigración Jennifer Ezeigwe.

La primera corte de inmigración en suspender por completo las audiencias virtuales fue Miami. La Noticia consultó a la Corte de Inmigración y a EOIR si esta medida también se aplica a Carolina del Norte o si ha habido algún cambio que favorezca las audiencias en persona por las virtuales.

La EOIR respondió con un enlace al Manual de Práctica del Tribunal de Inmigración, que no menciona ninguna política nueva, sino que estas audiencias virtuales se iniciaron en la década de los noventa y que desde la pandemia se comenzó a utilizar la plataforma Webex para estos encuentros.

¿Qué pasó con las reglas sobre audiencias virtuales?

Parte de la confusión con estas audiencias virtuales surgió porque en el 2022, durante el gobierno del presidente Joe Biden, EOIR emitió el memorando de 2022 (DM 22-07) que favorecía el uso de audiencias virtuales. De hecho, ese año hubo más audiencias virtuales que presenciales, según datos del Departamento de Justicia.

Pero en marzo de 2025, el nuevo director de la EOIR, Sirce Owen, anuló el memorando de 2022 y mantuvo la política establecida en el PM 21-03. El mismo que EOIR envió a La Noticia.

La consecuencia práctica de estos cambios es que, aunque siguen existiendo las audiencias virtuales, todo depende de las instrucciones y la decisión del juez. En Carolina del Norte, todos los jueces tienen un código de acceso para celebrar audiencias virtuales vía Webex, si así lo deciden y si la moción o petición se envía por escrito al menos 15 días antes de la audiencia.

Los abogados advierten que en algunos casos las notificaciones sobre audiencias llegan con pocos días de anticipación. Este cambio en particular aumenta la carga financiera y la presión para quienes viven fuera de Charlotte y sus alrededores.

Inmigrantes viven a cientos de millas de la corte

Entre octubre de 2025 y agosto de 2026, de las 27,311 audiencias que se programaron, solo 3,955 personas vivían en el condado de Mecklenburg. Esto es un 15 %, según datos del Centro de Información sobre Registros de Transacciones (TRAC).

De hecho, en un radio de 50 millas (aproximadamente 80 kilómetros), de los más de 27,000 casos, solo hay 6,069 inmigrantes que vivían a esa distancia. Es decir, en Charlotte y sus alrededores. Más de 14,299 personas viven, incluso casi 300 millas de la corte.

En porcentaje, esto significa que la distancia afecta a siete de cada diez personas, quienes tienen que conducir largas horas para presentarse a sus audiencias. Incluyendo a quienes tienen sus domicilios en condados como Dare, Beaufort y New Hanover, muy al este de Carolina del Norte o en Carolina del Sur. Puede tomar hasta 6 horas llegar a la corte, dependiendo de la ruta y el tráfico.

“Estamos hablando de una corte para dos estados donde uno puede manejar horas y horas, incluso si todavía está dentro de un estado. No todos los individuos tienen la capacidad de conseguir transporte, pedir un día libre en el trabajo o simplemente no reciben la notificación a tiempo”, añadió el abogado Andrés López.

Ezeigwe trabaja en la Firma de Abogados Sussman, la cual ofrece asistencia legal con casos de familia, inmigración y negocios. Para conocer más sobre sus servicios, visite el siguiente enlace.

