20 años de prisión por narcotráfico a operador de taller mecánico

Un hombre originario de Costa Rica que operaba un taller mecánico de reparación de vehículos en Hickory, Carolina del Norte, recibió 20 años de prisión por distribuir metanfetamina y fentanilo.

Ronald Corrales-Arrieta, de 48 años, recibió la sentencia el 18 de agosto, informó la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Además, Corrales Arrieta deberá cumplir cinco años de libertad supervisada después de salir de prisión.

El caso surgió de una investigación que involucró al Departamento de Seguridad Nacional y autoridades del condado de Catawba.

Hallan a hombre muerto y fentanilo en taller mecánico

Según documentos judiciales, Corrales Arrieta operaba un negocio de reparación de vehículos en Hickory, Carolina del Norte.

Los fiscales sostienen que utilizaba el establecimiento para distribuir metanfetamina y fentanilo.

La investigación comenzó el 15 de abril de 2023, cuando agentes de la Policía de Hickory buscaban a un hombre reportado como desaparecido.

Los oficiales encontraron al hombre muerto dentro del taller mecánico, que era el negocio de Corrales Arrieta, según la Fiscalía.

Las autoridades también encontraron cientos de gramos de fentanilo alrededor del fallecido.

La información proporcionada por los fiscales no especifica la causa de muerte ni establece que Corrales Arrieta fuera responsable de su fallecimiento.

Informante realizó varias compras de drogas

Después del hallazgo, los investigadores utilizaron a un informante confidencial para realizar varias compras de drogas a la organización.

Según los fiscales, Corrales Arrieta realizó personalmente muchas de las ventas.

Las autoridades también señalaron que utilizó a ciudadanos mexicanos sin estatus migratorio legal para facilitar otras transacciones.

Los documentos judiciales indican que Corrales Arrieta incluso coordinó algunas ventas de drogas desde Costa Rica.

El comunicado federal no especifica las cantidades totales de metanfetamina y fentanilo atribuidas al acusado durante la operación.

Encuentran dos armas dentro del negocio

Los investigadores arrestaron a Corrales-Arrieta el 18 de octubre de 2024. Después del arresto, los agentes registraron el negocio del taller mecánico de reparación de vehículos.

Allí encontraron un rifle Bushmaster AR-15 y una pistola Taurus de 9 milímetros, según los fiscales federales.

Corrales-Arrieta permanece bajo custodia federal y posteriormente ingresará a una instalación de la Oficina Federal de Prisiones.

La Fiscalía Federal agradeció al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina del Alguacil del Condado de Catawba por investigar el caso.

La Fiscalía Federal en Charlotte estuvo a cargo del procesamiento judicial.