La mitad de pasajeros de transporte público no pagan su pasaje

El Sistema de Transporte Público de Charlotte (CATS) enfrenta pérdidas millonarias por pasajeros que viajan sin pagar su pasaje, según un nuevo informe de Carolina del Norte.

La Oficina del Auditor Estatal estima que CATS pierde entre $5 millones y $6.5 millones cada año debido a la evasión de tarifas.

El informe también encontró deficiencias de seguridad y $1.7 millones sin gastar que estaban destinados a proyectos de seguridad durante el año 2025.

La auditoría surge tras un análisis iniciado después del asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska, en el tren ligero de CATS en agosto de 2025.

Casi la mitad de los pasajeros no paga su pasaje

Según estimaciones proporcionadas por Charlotte Area Transit System (CATS), alrededor del 45 % de sus pasajeros viaja sin pagar.

La cifra alcanza aproximadamente 35 % entre pasajeros de autobuses y 60 % entre quienes utilizan el tren ligero.

Esta situación genera pérdidas estimadas entre $5 millones y $6.5 millones anuales.

El informe también encontró una disminución considerable en las multas por evasión de tarifas. CATS emitió 4,763 citaciones por esta infracción durante 2023. Para 2025, la cantidad cayó a 2,018.

La recaudación por multas también resultó mínima. CATS recibió solamente $750 por multas relacionadas con el tren ligero en el año fiscal estatal 2024. La cantidad bajó a apenas $550 durante el año fiscal 2025.

¿Por qué disminuyeron las citaciones?

CATS explicó a los auditores que ordenó a los conductores de autobuses no exigir el pago para evitar posibles confrontaciones.

Los operadores del tren ligero tampoco tienen la responsabilidad de cobrar las tarifas.

El informe recomienda instalar puertas o torniquetes en las estaciones del tren ligero para impedir el acceso de pasajeros sin boletos.

Sin embargo, el concejal Ed Driggs manifestó que cerrar las plataformas no representa la solución adecuada.

CATS dejó $1.7 millones sin gastar en seguridad

Los auditores también examinaron el dinero disponible para mejorar la seguridad del sistema durante 2025.

CATS tenía $2.2 millones presupuestados para proyectos de seguridad, pero solamente gastó $470,242. Esto dejó más de $1.7 millones sin utilizar.

El auditor estatal Dave Boliek pidió medidas más contundentes para mejorar la seguridad y combatir la evasión.

“De cara al futuro, CATS y la Autoridad Metropolitana de Transporte Público deberían implementar medidas eficaces para frenar la evasión de tarifas”, señaló Boliek.

CATS asegura que los delitos están disminuyendo

La ciudad respondió que ya implementó o prepara varias medidas para atender las preocupaciones señaladas por los auditores. Entre ellas figuran un programa para modernizar las tarifas y un plan integral de seguridad pública. Además, CATS planea lanzar en octubre un equipo dedicado a controlar el pago de tarifas.

CATS también asegura que sus recientes inversiones en seguridad están produciendo resultados. Según la agencia, los delitos graves disminuyeron 61 % durante el primer trimestre de 2026. La reducción alcanzó 73 % durante el segundo trimestre, comparada con el mismo período de 2025.