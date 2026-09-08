Acusan a joven de 17 años de secuestrar a latina de 13

Una adolescente latina de 13 años, de Carolina del Sur, reportada como desaparecida, fue encontrada a salvo en Salisbury, Carolina del Norte, tras varios días de búsqueda.

Investigadores arrestaron a un joven de 17 años y lo acusaron de secuestro, según informó la Oficina del Alguacil del Condado de Greenville, Carolina del Sur.

La menor, identificada como Allisson Flores Cabrera, había salido de su vivienda durante la madrugada del 5 de septiembre.

Las autoridades informaron el 8 de septiembre que Allisson fue localizada y reunida con su familia.

¿Qué ocurrió con Allisson Flores Cabrera?

Según la investigación inicial, Allisson salió de su casa aproximadamente a la 1:00 a.m. del 5 de septiembre.

En un primer reporte, las autoridades señalaron que una persona desconocida la recogió y la menor no regresó a casa.

La familia mantuvo contacto con un posible sospechoso. Sin embargo, las autoridades dijeron inicialmente que esa persona no había devuelto a Allisson.

La Oficina del Alguacil describió el caso en ese momento como un posible secuestro y señaló que la investigación estaba comenzando.

Policía localiza a adolescente en Carolina del Norte

Tres días después, investigadores de la Unidad de Delitos Mayores y agentes de patrulla anunciaron un arresto relacionado con el caso.

Según la Oficina del Alguacil, la investigación determinó que Allisson necesitaba la intervención de las autoridades después de salir de su residencia con el sospechoso.

Las autoridades identificaron al sospechoso únicamente como un menor de 17 años.

Investigadores localizaron a ambos en Salisbury con ayuda de autoridades estatales y locales de Carolina del Norte.

La policía arrestó al joven y lo acusó de secuestro.

Debido a que se trata de un menor de edad, las autoridades no divulgaron su nombre en la información proporcionada.

Adolescente fue encontrada a salvo

La Oficina del Alguacil confirmó que Allisson fue encontrada a salvo y posteriormente reunida con su familia.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre cómo llegaron ambos adolescentes hasta Salisbury.

Tampoco explicaron en la información proporcionada la relación entre Allisson y el joven acusado.

El cargo representa una acusación. El joven no ha sido declarado culpable y el proceso deberá determinar su responsabilidad.