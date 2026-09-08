Durante septiembre, Charlotte tendrá opciones gratuitas para quienes buscan empleo, aprender inglés o mejorar sus habilidades tecnológicas. También habrá talleres de ciudadanía, inteligencia artificial y preparación de currículums. Llega hasta el final y conoce más de nuestra cartelera comunitaria semanal.
Aprende a mejorar tus entrevistas de trabajo
La Biblioteca Pública de Charlotte Mecklenburg ofrecerá un taller para quienes buscan empleo y necesitan orientación sobre cómo comenzar su búsqueda laboral o prepararse para una entrevista. Los participantes aprenderán estrategias para encontrar oportunidades de trabajo, organizar su búsqueda y mejorar sus posibilidades de tener una entrevista exitosa. La orientación es en inglés.
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:45 a.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller gratis para adolescentes: Aprende a crear un currículum
Se trata de un taller virtual dirigido a adolescentes que quieran aprender a crear un currículum que destaque sus habilidades, logros, experiencia como voluntarios y actividades extracurriculares.
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Inscripción en el siguiente enlace.
Clase de conversación de inglés para todos los niveles
Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos.
- Fecha: jueves 10 de septiembre
- Horario: 12:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: South County Regional
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
- Fecha: jueves 10 de septiembre
- Horario: 11:00 a.m. a 12:15 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134
- Fecha: lunes 14 de septiembre
- Horario: 1:00 p.m. a 2:30 pm.
- Lugar: South County Regional
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
- Fecha: lunes 14 de septiembre
- Horario: 6:00 p.m. a 7:00 pm.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Fecha: lunes 14 de septiembre
- Horario: 7:00 p.m. a 7:45 pm.
- Lugar: En línea
- Inscripción en el siguiente enlace
- Fecha: martes 15 ed septiembre
- Horario: 5:45 p.m. a 6:45 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
Clase gratuita: Mitos y verdades de la IA
Cafecito Tech regresa para conversar sobre los efectos de la inteligencia artificial en temas como el empleo, la privacidad, la educación, el consumo de agua y la salud mental. Habrá café, desayuno y espacio para preguntas y conversación.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Industrious NoDa
- Dirección: 436 E 36th St, Charlotte, NC 28205
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Charlemos, Charlotte: Día de los Muertos
La Biblioteca de South Boulevard invita a celebrar el Día de los Muertos mientras practicas español o inglés. Habrá conversaciones bilingües y actividades para conocer las tradiciones y símbolos de esta celebración mexicana, además de comidas y bebidas tradicionales. El evento está dirigido a adultos, pero los adolescentes acompañados por un adulto también son bienvenidos.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Costo: gratis
Taller: Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 14 de septiembre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Seminario: Cierre fiscal inteligente, reporte sin errores
A través de este seminario de Prospera aprenderás cómo asegurar un cierre de año ordenado y cumplir con tus responsabilidades tributarias de forma correcta. Se tratarán temas para evitar errores comunes en reportes fiscales y consejos para revisar ingresos, gastos y balances.
- Fecha: martes 15 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.
Evento de contratación de CMS
Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en Servicios de Nutrición, Servicios de Edificación, Transporte, ASEP, Educación Especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 16 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis