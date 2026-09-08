Durante septiembre, Charlotte tendrá opciones gratuitas para quienes buscan empleo, aprender inglés o mejorar sus habilidades tecnológicas. También habrá talleres de ciudadanía, inteligencia artificial y preparación de currículums. Llega hasta el final y conoce más de nuestra cartelera comunitaria semanal.

Aprende a mejorar tus entrevistas de trabajo La Biblioteca Pública de Charlotte Mecklenburg ofrecerá un taller para quienes buscan empleo y necesitan orientación sobre cómo comenzar su búsqueda laboral o prepararse para una entrevista. Los participantes aprenderán estrategias para encontrar oportunidades de trabajo, organizar su búsqueda y mejorar sus posibilidades de tener una entrevista exitosa. La orientación es en inglés. Fecha : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:45 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:45 a.m. Lugar : North County Regional Library

: North County Regional Library Dirección : 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078

: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 28078 Inscripción en el siguiente enlace.

Taller gratis para adolescentes: Aprende a crear un currículum Se trata de un taller virtual dirigido a adolescentes que quieran aprender a crear un currículum que destaque sus habilidades, logros, experiencia como voluntarios y actividades extracurriculares. Fecha : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Inscripción en el siguiente enlace.

Clase de conversación de inglés para todos los niveles Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación, y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos. Fecha : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre Horario : 12:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : South County Regional

: South County Regional Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277 Fecha : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre Horario : 11:00 a.m. a 12:15 pm.

: 11:00 a.m. a 12:15 pm. Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Lugar : Pineville Library

: Pineville Library Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 Fecha : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre Horario : 1:00 p.m. a 2:30 pm.

: 1:00 p.m. a 2:30 pm. Lugar : South County Regional

: South County Regional Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277 Fecha : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre Horario : 6:00 p.m. a 7:00 pm.

: 6:00 p.m. a 7:00 pm. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Fecha : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre Horario : 7:00 p.m. a 7:45 pm.

: 7:00 p.m. a 7:45 pm. Lugar : En línea

: En línea Inscripción en el siguiente enlace Fecha : martes 15 ed septiembre

: martes 15 ed septiembre Horario : 5:45 p.m. a 6:45 pm.

: 5:45 p.m. a 6:45 pm. Inscripción en el siguiente enlace

en el siguiente enlace Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

Clase gratuita: Mitos y verdades de la IA Cafecito Tech regresa para conversar sobre los efectos de la inteligencia artificial en temas como el empleo, la privacidad, la educación, el consumo de agua y la salud mental. Habrá café, desayuno y espacio para preguntas y conversación. Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Industrious NoDa

: Industrious NoDa Dirección : 436 E 36th St, Charlotte, NC 28205

: 436 E 36th St, Charlotte, NC 28205 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Charlemos, Charlotte: Día de los Muertos La Biblioteca de South Boulevard invita a celebrar el Día de los Muertos mientras practicas español o inglés. Habrá conversaciones bilingües y actividades para conocer las tradiciones y símbolos de esta celebración mexicana, además de comidas y bebidas tradicionales. El evento está dirigido a adultos, pero los adolescentes acompañados por un adulto también son bienvenidos. Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : South Boulevard Library

: South Boulevard Library Dirección : 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Costo: gratis

Taller: Introducción a Microsoft Word La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación. Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 2:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Plaza Midwood Library

: Plaza Midwood Library Dirección : 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205

: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Clase de preparación para el examen de ciudadanía En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

Seminario: Cierre fiscal inteligente, reporte sin errores

A través de este seminario de Prospera aprenderás cómo asegurar un cierre de año ordenado y cumplir con tus responsabilidades tributarias de forma correcta. Se tratarán temas para evitar errores comunes en reportes fiscales y consejos para revisar ingresos, gastos y balances.

Fecha : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.