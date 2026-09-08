Esta semana, Charlotte ofrece varias opciones gratuitas para las familias y la comunidad, desde distribuciones de alimentos y frutas frescas hasta clínicas de salud, vacunas para mascotas, asesorías sobre cobertura médica y actividades de bienestar. También hay espacios culturales y de entretenimiento para disfrutar en familia o con amigos. Llega hasta el final y visita La Noticia cada semana para mantenerte informado sobre los eventos que se realizan en Charlotte y sus alrededores.
Comunidad
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 11 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Mayfield Memorial Baptist Church
- Dirección: 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 14 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Harris YMCA
- Dirección: 5900 Quail Hollow Rd, Charlotte, NC 28210
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 16 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: McCrorey YMCA
- Dirección: 3801 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
Evento: Habla con un policía latino
Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial.
- Fecha: martes 15 de septiembre
- Hora: 2:00 p.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.
Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia
Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 8:00 a.m. a 10:45 a.m.
- Lugar: CMPD Animal Care & Control
- Dirección: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217
- Para más información, visita el siguiente enlace.
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 15 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 N Tryon St Suite A, Charlotte, NC 28206
Salud y bienestar
Cafecito y ritmos relajantes
Únete a un viaje sonoro para el bienestar y la relajación que lleva por nombre “Cafecitos y ritmos relajantes”. La iniciativa busca ayudar a los participantes a reducir el estrés, promover la relación, conectar con sus emociones y disfrutar en comunidad.
- Fecha: jueves 10 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.
Celebración comunitaria del Día de los Abuelos
UnitedHealthcare Community Plan y First Baptist Church-West realizarán una celebración del Día de los Abuelos con recursos comunitarios, cajas de alimentos y servicios de salud preventiva para abuelos, cuidadores y familias.
- Fecha: jueves 10 de septiembre
- Hora: 4:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: First Baptist Church-West
- Dirección: 1801 Oaklawn Ave, Charlotte, NC 28216
Cafecito y música relajante
Únete a un cafecito y música relajante para reconectar en un ambiente tranquilo con música en vivo y una experiencia sonora terapéutica pensada para reducir el estrés y promover el bienestar. El evento es presentado por los artistas Ana Lucía Divins y Carlos Crespo.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Pascuales’ Farm
- Dirección: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215
- Costo: gratis
Clínica gratuita en Charlotte
El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud locales y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad.
- Fecha: domingo 13 de septiembre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 14 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Evento: Salud, arte y amistad entre adultos mayores
Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español.
- Fecha: lunes 14 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Entretenimiento
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Moonrise Kingdom”.
- Fecha: jueves 10 de septiembre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Ventanas Culturales
Obra Collective presentará Ventanas Culturales, una exposición colectiva que reúne el trabajo de 10 artistas y explora diferentes perspectivas, historias y expresiones de la cultura latina. La inauguración incluirá arte, música, refrigerios y un espacio para conocer las historias detrás de las obras.
- Fecha: sábado 12 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Obra Collective
- Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202