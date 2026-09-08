Esta semana, Charlotte ofrece varias opciones gratuitas para las familias y la comunidad, desde distribuciones de alimentos y frutas frescas hasta clínicas de salud, vacunas para mascotas, asesorías sobre cobertura médica y actividades de bienestar. También hay espacios culturales y de entretenimiento para disfrutar en familia o con amigos. Llega hasta el final y visita La Noticia cada semana para mantenerte informado sobre los eventos que se realizan en Charlotte y sus alrededores.

Comunidad

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requieren identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Christ the King Church

: Christ the King Church Dirección : 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278

: 13501 S. Tryon St., Charlotte, NC 28278 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 11 de septiembre

: viernes 11 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Mayfield Memorial Baptist Church

: Mayfield Memorial Baptist Church Dirección : 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213

: 700 W Sugar Creek Rd, Charlotte, NC 28213 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Harris YMCA

: Harris YMCA Dirección : 5900 Quail Hollow Rd, Charlotte, NC 28210

: 5900 Quail Hollow Rd, Charlotte, NC 28210 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 16 de septiembre

: miércoles 16 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : McCrorey YMCA

: McCrorey YMCA Dirección : 3801 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216

: 3801 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC 28216 Regístrese en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, organiza jornadas de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 9 de septiembre

: miércoles 9 de septiembre Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170

Evento: Habla con un policía latino Conoce a oficiales latinos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg en un espacio de apoyo y seguro, donde podrás hacerles preguntas, reportar alguna situación, conocer sus recursos y programas. Este evento es organizado por la Coalición Latinoamericana y será privado en el caso de quienes quieran hablar de manera confidencial. Fecha : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre Hora : 2:00 p.m. a 3:30 p.m.

: 2:00 p.m. a 3:30 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205 Reserva tu cita llamando al 704-531-3848.

Vacuna gratis a tu mascota contra la rabia ​​Con el objetivo de ofrecer un recurso importante a los dueños de mascotas, el Refugio de Animales de Charlotte-Mecklenburg ofrece una clínica de vacunación gratuita que no requiere cita previa. Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 8:00 a.m. a 10:45 a.m.

: 8:00 a.m. a 10:45 a.m. Lugar : CMPD Animal Care & Control

: CMPD Animal Care & Control Dirección : 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217

: 2725 Beam Road, Charlotte, NC 28217 Para más información, visita el siguiente enlace.

Comida gratis Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 15 de septiembre

: martes 15 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección: 4045 N Tryon St Suite A, Charlotte, NC 28206

Salud y bienestar

Cafecito y ritmos relajantes Únete a un viaje sonoro para el bienestar y la relajación que lleva por nombre “Cafecitos y ritmos relajantes”. La iniciativa busca ayudar a los participantes a reducir el estrés, promover la relación, conectar con sus emociones y disfrutar en comunidad. Fecha : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave #1, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Celebración comunitaria del Día de los Abuelos UnitedHealthcare Community Plan y First Baptist Church-West realizarán una celebración del Día de los Abuelos con recursos comunitarios, cajas de alimentos y servicios de salud preventiva para abuelos, cuidadores y familias. Fecha : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre Hora : 4:30 p.m. a 7:30 p.m.

: 4:30 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : First Baptist Church-West

: First Baptist Church-West Dirección: 1801 Oaklawn Ave, Charlotte, NC 28216

Cafecito y música relajante Únete a un cafecito y música relajante para reconectar en un ambiente tranquilo con música en vivo y una experiencia sonora terapéutica pensada para reducir el estrés y promover el bienestar. El evento es presentado por los artistas Ana Lucía Divins y Carlos Crespo. Fecha : sábado 12 de septiembre

: sábado 12 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Pascuales’ Farm

: Pascuales’ Farm Dirección : 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215

: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215 Costo: gratis

Clínica gratuita en Charlotte El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud locales y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad. Fecha : domingo 13 de septiembre

: domingo 13 de septiembre Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.

: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212. Inscripción: en el siguiente enlace.

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Evento: Salud, arte y amistad entre adultos mayores Únete a la Biblioteca de Charlotte en un programa que combina ejercicios y bailes, juegos de desarrollo de la memoria, consejos y actividades sobre tecnología, arte y salud. Este es un taller de información general y crecimiento personal para adultos mayores que hablan español. Fecha : lunes 14 de septiembre

: lunes 14 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Moonrise Kingdom”. Fecha : jueves 10 de septiembre

: jueves 10 de septiembre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206