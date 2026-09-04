Falta menos de una semana para que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador llegue a su fin (9 de septiembre). Esto pone en riesgo el futuro de miles de familias con estatus migratorio mixto y a quienes durante más de dos décadas han construido su vida, establecido negocios y fuentes de empleo sin solicitar procesos migratorios que los protejan de la deportación.

Según la Alianza Nacional TPS, son 152,000 los salvadoreños beneficiarios del TPS. El 10 de enero del 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la prórroga de este beneficio, colocando como plazo el 9 de septiembre.

La falta de renovación del TPS ya ha afectado a miles de salvadoreños, quienes, al no poder renovar sus permisos de trabajo, han perdido sus empleos.

“Tenemos a dueños de negocios, subcontratistas, constructoras, muchos trabajadores de esta área y en la hotelería. Lamentablemente, algunos de estos trabajadores han sido despedidos desde hace dos meses porque no presentaron su tarjeta, que estaba a punto de vencer”, describió Ana Miriam Carpio, fundadora de UNISAL.

Salvadoreños víctimas de estafa en Charlotte

UNISAL es una organización que surgió después de los terremotos de 2001, los que precisamente dieron origen al TPS para ese país. Carpio contó que la incertidumbre y desesperación por evitar ser separados de sus familiares ha llevado incluso a salvadoreños en Charlotte a ser víctimas de estafa.

Explicó que recientemente una salvadoreña de Charlotte, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, transfirió $2,000 a cambio de una solicitud de ajuste de estatus con una presunta organización católica en Nueva York. Tras transferir vía Zelle, comenzaron a pedirle más dinero a cambio de continuar con el trámite.

Ana Miriam cuenta que este no es un caso aislado. En la medida que se acerca la fecha límite, han aumentado las consultas de personas que buscan desesperadamente una alternativa migratoria y que le consultan sobre publicidad fraudulenta en redes sociales.

“Hay mucha gente aprovechándose de la desesperación. Están diciendo en redes sociales que les van a hacer un perdón, o que van a arreglar su situación. Lamentablemente, con la inteligencia artificial, con el TikTok, en Facebook están enviando notificaciones a nuestra comunidad tepesiana”, dijo.

Ana Miriam, directora de Unisal, organización que surgió a partir del programa TPS otorgado a salvadoreños en 2001 y que desde entonces ha brindado servicios y apoyo a esta comunidad (Foto: Yuliana Montiel / La Noticia).

Para conocer los servicios de UNISAL, puede visitar sus oficinas en 3715 Latrobe Dr., Suite 630, Charlotte, NC 28211, o llamar al (704) 521-6166.

TPS no protege contra la deportación

A medida que se acerca la fecha, Ana Miriam cuenta que espera que se otorgue una nueva extensión de seis o incluso 18 meses que permita a la comunidad salvadoreña continuar trabajando e iniciar otros procesos migratorios. “Tengamos fe en que lo van a extender”, expresó.

El TPS permite a quienes cumplen los requisitos permanecer temporalmente en Estados Unidos y solicitar autorización de empleo, pero no constituye una residencia permanente. Tampoco es una protección en contra de la deportación.

Desde el 2025, la administración del presidente Donald Trump ha eliminado el TPS para inmigrantes de 13 países bajo el argumento de que es una medida temporal. Para este 9 de septiembre, los posibles escenarios para salvadoreños serían:

Que el DHS anuncie una extensión del TPS. Que anuncie su fin y los beneficiarios pierdan la protección O que el DHS no tome una decisión, ni se pronuncie, y la designación se extienda por un período adicional de seis meses.

“Si no lo renuevan, el primer paso que le doy a los salvadoreños es que no se desesperen. Que la ley dice que tenemos seis meses más, son 180 días, en los que se prolonga el permiso de trabajo”, comentó.

Añadió: “Acordémonos de que todo esto es político. Ya van a venir las elecciones en noviembre y yo tengo mucha esperanza de que vamos a tener una buena respuesta. Pero del caso contrario, no estamos solos. Si no lo renuevan, vamos a ir a Washington, que no lo cancelen y a pedir residencia permanente para una comunidad que lleva más de 25 años con un permiso. Hay muchas organizaciones, líderes, iglesias, políticos que apoyan este permiso para hondureños y salvadoreños”.

¿Qué alternativas tendrían los salvadoreños?

En oportunidades anteriores, la abogada de inmigración Jamilah Espinosa explicó que el día que culmina un TPS, las personas beneficiarias quedan sin estatus legal en el país, a menos que hayan solicitado otro beneficio migratorio. Explicó que las alternativas para quienes quedan sin esta protección son:

Asilo

Retención de remoción (withholding of removal)

(withholding of removal) Solicitudes humanitarias (como Convención contra la Tortura, Cancelación de expulsión, Visa T y visa U)