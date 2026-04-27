Bajan arrestos de ICE en el país, ¿y en Carolina del Norte?

Los arrestos migratorios a nivel nacional comenzaron a disminuir levemente, al menos de momento, pero esta tendencia no se observa en todo el país. ¿Cómo está Carolina del Norte?

Datos analizados por Associated Press muestran una caída cercana al 12 % en los arrestos de ICE desde principios de febrero en todo el país. Este cambio ocurre tras una serie de eventos que encendieron el debate nacional sobre las políticas migratorias, incluyendo la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios.

Múltiples encuestas revelan que la opinión pública considera que la operación de control migratorio en Minnesota fue demasiado lejos.

A esto se sumaron cambios en el liderazgo de la política migratoria, lo que marcó un punto de inflexión en la estrategia. Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue removida de su cargo, al igual que Gregory Bovino, que se desempeñó como comandante general de la Patrulla Fronteriza (CBP) y ahora se jubiló.

De operativos masivos a una leve reducción

Meses antes, los operativos alcanzaban niveles récord. En diciembre, ICE registró cerca de 40,000 arrestos en un solo mes, con redadas constantes en espacios cotidianos como restaurantes y estacionamientos.

Hoy, aunque la cifra ha bajado, el ritmo sigue alto. El promedio semanal pasó de 8,347 a 7,369 arrestos, lo que refleja una reducción, pero no un cambio radical.

El gobierno insiste en que busca a los “peores criminales”. Sin embargo, los datos muestran que una parte importante de los detenidos no tiene antecedentes. Antes de febrero, casi la mitad (46 %) de los arrestados no tenía historial criminal. Después, la cifra bajó ligeramente a 41 %, pero sigue siendo significativa.

Arrestos en Carolina del Norte

La disminución no se siente igual en todo el país. En estados como Carolina del Norte, Florida, Indiana y Kentucky, los arrestos incluso aumentaron durante ese mismo periodo.

Desde enero de 2025, agentes migratorios han arrestado a más de 6,300 personas en Carolina del Norte, según datos de Deportation Data Project. Esta cifra casi duplica los arrestos de los dos años anteriores combinados.

En noviembre, las autoridades lanzaron el operativo conocido como “Charlotte’s Web”. Si bien existen cifras contradictorias sobre el número total de arrestos, pues todavía no hay un informe oficial, la cifra de arrestados va desde los 400 hasta los 1,300.

Después del pico en noviembre, los arrestos mostraron una leve disminución, según Deportation Data Project.

En diciembre se reportaron 600 arrestos.

En enero, 612.

En febrero, 576.

Sin embargo, estas cifras superan el promedio previo de 426 arrestos mensuales.

Dónde ocurren más arrestos

La mayoría de detenciones se concentra en áreas urbanas. Charlotte y la región del Triángulo lideran los operativos.

También se registran arrestos en todo el estado, incluyendo zonas rurales. Condados como Henderson, Gaston y Cabarrus reportan más de 200 arrestos cada uno. En Wilmington y sus alrededores, se han registrado al menos 150 casos.

Casi dos tercios de los arrestos ocurrieron en cárceles locales, estatales o federales. Una ley estatal reciente exige a las agencias locales trabajar más de cerca con ICE.

La mayoría de los detenidos son hombres. Muchos provienen de países latinoamericanos, como México y Honduras.

Las edades varían ampliamente, desde niños hasta adultos mayores. Más de 50 menores han sido arrestados, algunos junto a sus familias.

¿Cambio real o ajuste temporal?

Expertos advierten que es temprano para hablar de un cambio definitivo. Algunos consideran que el gobierno ajustó tácticas, pero mantiene su enfoque. La reducción podría ser solo una pausa estratégica, no un giro de fondo.

Este artículo fue elaborado con información de Associated Press.