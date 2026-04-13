En la Corte de inmigración de Charlotte, la inasistencia de inmigrantes a sus audiencias, la falta de representación legal y un sistema desbordado con más de 126,000 casos están elevando el número de órdenes de deportación.

En cinco meses, de las casi 10,000 audiencias realizadas, se emitieron 8,410 órdenes de deportación, lo que representa más del 84 % de los procesos revisados. Es el índice de deportación más alto en los últimos 15 años en este mismo periodo fiscal (octubre a febrero).

Este alto porcentaje refleja la creciente presión sobre un sistema migratorio que continúa acumulando casos sin resolver. La Corte de Inmigración de Carolina del Norte es el noveno tribunal más sobrecargado del país, según datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York.

¿Qué está pasando en la Corte de Inmigración de Carolina del Norte?

Entre octubre de 2025 y febrero de 2026, se programaron 9,961 audiencias en la corte de Charlotte, pero 6,662 inmigrantes no asistieron. Estos casos terminaron con una orden de deportación inmediata, conocida legalmente como orden de remoción. La Noticia consultó a la abogada de inmigración Jamilah Espinosa sobre por qué continúa esta tendencia de órdenes de deportación al alza y respondió:

“Casi no se ven personas en la corte. En particular, aquellos que no tienen representación. Esto se debe al temor de que en meses anteriores estábamos viendo a agentes de ICE en cortes federales. Como temen ser detenidos, prefieren no tomar ese riesgo y, al no presentarse, el juez debe firmar una orden de deportación en su ausencia”.

“Fue un error que los agentes de ICE estuvieran en la corte”

En mayo de 2025, testigos reportaron que los arrestos por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la Corte de Inmigración de Carolina del Norte ocurrían casi todos los días. La Noticia entrevistó a varios abogados que estimaban que entre 6 y 20 inmigrantes eran detenidos al salir de sus audiencias.

Para ese entonces, el Departamento de Justicia emitió un memorándum donde explicaba que agentes de ICE pueden llevar a cabo “acciones civiles de control migratorio dentro o cerca de los juzgados cuando tengan información creíble que les lleve a creer que el o los extranjeros en cuestión están o estarán presentes en un lugar específico”.

La abogada Espinosa citó que en marzo de este año, a través de una carta enviada por el Departamento de Justicia a un juez federal en Nueva York, reconoció que estas detenciones “acciones civiles” no se aplican en cortes de inmigración civil o tribunales de inmigración de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, EOIR por sus siglas en inglés.

“Lamentamos profundamente que este error haya salido a la luz en esta etapa avanzada”, indica la carta del Departamento de Justicia.

La Corte de Inmigración de Carolina del Norte es civil. “Esto es algo que no se había visto anteriormente. Pero lo que indica es que fue un error que los agentes de ICE estuvieran en la corte”, dijo la abogada, explicando que el cambio de esta directriz podría tener un impacto positivo para que inmigrantes no falten a sus audiencias.

Ocho de cada 10 inmigrantes en la corte no tienen abogado

La abogada explica que, además del miedo a ir a corte por temor a ser detenidos, otra de las principales causas es la falta de representación legal. De las 8,410 órdenes de deportación, 6,850 inmigrantes no contaban con abogados. Es decir, en ocho de cada 10 casos. Sin ayuda legal, las posibilidades de ganar un caso o de optar por audiencias en línea son más limitadas.

De hecho, según datos de TRAC, la totalidad de alivios migratorios otorgados en Carolina del Norte en cinco meses (112) han sido para inmigrantes con abogados. Algunos de estos son: asilos, refugios, miedo creíble, residencias, entre otros trámites.

“En la mayoría de los casos, los inmigrantes que sí tienen abogados se pueden presentar de manera virtual, porque la mayoría de los jueces que están revisando casos en la corte en Charlotte no están en Charlotte, sino en otros estados”, indicó la abogada.

Según TRAC, más de 91,000 inmigrantes aún no cuentan con representación legal, lo que podría elevar el número de órdenes de deportación en la corte de Charlotte en los próximos meses.

Más de 126,000 casos pendientes

Desde octubre de 2024, la Corte de Inmigración de Carolina del Norte ha emitido casi 29,000 órdenes de deportación. También se han cerrado más de 5,250 casos. Lo que ha permitido reducir los casos acumulados de casi 146,000 a 126,463. Estos son los procesos que aún quedan pendientes y que ubican esta corte, como la novena más saturada en el país. Por esta razón, muchos casos de Charlotte son manejados por jueces de otros estados.

“Esta corte no tiene suficiente espacio para los casos que tiene; son solo cuatro salas y necesita más salas y jueces, por eso en ciudades donde hay más jueces, son estos los que manejan los casos de aquí desde la distancia. La mayoría están siendo revisados por jueces de Richmond, Virginia”, dijo Espinosa.

Jamilah es abogada de inmigración y dueña de la firma de abogados Espinosa Law, para más información sobre sus servicios visita el siguiente enlace.

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