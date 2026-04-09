Una familia latina de Durham fue detenida y deportada a Honduras en menos de 48 horas, sin sus pertenencias, tras ser arrestada durante una cita rutinaria relacionada con su caso de asilo en Charlotte.

El 6 de abril, en Charlotte, después de finalizar su encuentro con autoridades migratorias, los cuatro miembros, incluyendo a dos niños de 6 y 11 años, fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Así lo informó la organización Siembra NC.

Detención en cita de asilo en Charlotte

El lunes 6 de abril, la familia de origen hondureño acudió a su cita rutinaria de asilo en Charlotte a las 11:00 a.m. El grupo familiar estaba conformado por cuatro, incluyendo a dos niños: Génesis de 11 años y Denis de 6. Lilian, la tía de los menores, contó a Siembra NC que esperaba a sus familiares en el estacionamiento cuando notó que había transcurrido más de 90 minutos sin recibir noticias de ella.

“Según los familiares, Lillian recibió una llamada inesperada de un agente federal que le informó que la familia de su hermana había sido detenida y permanecería bajo custodia. La madrugada del jueves (9 de abril), Lillian se enteró de que toda la familia había sido deportada a Honduras”, señaló la organización de defensa a inmigrantes.

Para Lilian, esta detención tomó por sorpresa a sus familiares, ya que durante cuatro años habían acudido a sus citas sin ningún contratiempo.

“Nunca han ocultado nada y no tienen antecedentes penales. Esto es muy injusto… Los enviaron lejos con lo puesto y necesitan ayuda para reconstruir sus vidas”, dijo.

Más de 20 detenciones

Este caso no es aislado. Según la organización Siembra NC, al menos 20 solicitantes de asilo han sido detenidos en Charlotte este año. Sin embargo, aseguran que, tras haber conversado con abogados de inmigración, el número real podría ser mucho mayor y que muchos de estos detenidos no tienen antecedentes penales.

“La detención de toda esta familia ha dejado un vacío en nuestra comunidad. Génesis y Denis eran estudiantes muy queridos de la escuela primaria Burton, al igual que sus padres eran empleados y vecinos dedicados. Esta familia, que respetó las leyes para solicitar asilo, ahora ha sido enviada de regreso a las mismas circunstancias que ponen en peligro sus vidas y que los llevaron a buscar seguridad y una nueva vida en Estados Unidos”, indicó Andreina Malki, gerente de defensa de Siembra NC.

“Estas acciones inhumanas e inconstitucionales del ICE están destrozando nuestras comunidades, y necesitamos líderes electos dispuestos a alzar la voz y exigirle responsabilidades al ICE”, agregó Malki.

“Los niños no deben ser detenidos”

Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo el 9 de abril en Durham, miembros de la comunidad escolar, incluyendo maestros y trabajadores, expresaron su preocupación por el destino de los niños, ambos estudiantes de Burton Elementary Magnet School.

“Génesis es parte de nuestra comunidad escolar y de nuestra clase. Ella es una joven inteligente con un futuro brillante. Es una trabajadora incansable que nunca falta a la escuela. Es una pequeña científica y matemática en nuestra clase”, dijo Mika Hunter Twietmeyer, presidenta de la Asociación de Educadores de Durham (DAE).

Por su parte, Brandon Ruffin, miembro del Sindicato de Trabajadores de Servicios y Autoservicio, se pronunció sobre cómo detuvieron a la familia. Lamentó que esto ocurrió a pesar de la familia siguió todos los procedimientos requeridos, incluyendo las citas con inmigración.

“Los niños no deben ser detenidos. Las familias que solicitan asilo no son criminales. Están ejerciendo un derecho legal protegido por las leyes de Estados Unidos e internacionales. El debido proceso no es opcional. Es una garantía constitucional. Y lo que estamos viendo ahora plantea serias dudas sobre si ese estándar se está cumpliendo”, dijo Ruffin.

Familia deportada sin pertenencias ni información

Además, durante la rueda de prensa convocada por Siembra NC, se reveló que actualmente se desconoce el paradero de la familia. Solo se sabe que las autoridades la deportaron a Honduras, sin sus pertenencias. Se alertó sobre la falta de conocimiento respecto a las circunstancias peligrosas que motivaron su decisión de emigrar desde su país de origen.

Esta es una noticia en desarrollo.

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